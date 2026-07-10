Cosa fare a Roma nel weekend dell’11 e 12 luglio? Nella Capitale una perfetta combinazione di eventi per tutti i gusti.

Roma accende il secondo weekend con una perfetta combinazione di cinema sotto le stelle, arte digitale, calcio sul maxischermo, sapori estivi e passeggiate notturne fuori porta: sabato 11 e domenica 12 luglio saranno due giornate piene di idee per chi resta o si reca in città, tra eventi pop, luoghi scenografici e appuntamenti da vivere dopo il tramonto.

Eventi a Roma nel weekend di 10, 11 e 12 luglio: Videocittà 2026 torna al Gazometro

Dal 10 al 12 luglio il Gazometro diventa un grande laboratorio di arte digitale con Videocittà Watercult 2026, edizione dedicata all’acqua. Installazioni immersive, realtà virtuale, talk, live audiovisivi e performance trasformano l’archeologia industriale di Ostiense in uno scenario futuristico. Sabato sera spazio a Nziria e Populous + Furio Ganz, domenica chiusura con Voices From The Lake e Liminal State – FREEFALL.

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Eventi a Roma nel weekend di 10, 11 e 12 luglio: Arena Garbatella 2026

Cinema all’aperto al Parco Maurizio Arena, in piazza Benedetto Brin. Sabato 11 luglio alle 21:15 c’è La grazia di Paolo Sorrentino, mentre domenica 12 luglio tocca a Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese. Biglietti a partire da 3,50 euro per i film Cinema Revolution, altrimenti 6 euro intero e 5 ridotto.

I Mondiali sul maxischermo all’Aniene Festival

All’Aniene Festival arriva il Bar dello Sport, con maxischermo all’aperto, atmosfera da tifo collettivo e il fiume sullo sfondo. Venerdì 10 luglio alle 21 c’è Spagna-Belgio, sabato 11 luglio alle 23 Norvegia-Inghilterra. Domenica 12, dopo la chiusura dei quarti, i Mondiali si fermano: si riparte con le semifinali dal 14 luglio.

Degustazione gratuita Gelato appena mantecato

Sabato 11 luglio, dalle 18 alle 18:30, appuntamento goloso e gratis con Gelato D’Essai da Geppy Sferra. Il gusto protagonista è pesca: un sorbetto fresco, artigianale e perfetto contro il caldo. L’iniziativa si svolge in entrambe le sedi romane, a Galleria Tor de’ Schiavi e Colli Aniene.

Una notte nella Valle dell’Inferno

Per chi vuole uscire da Roma senza andare troppo lontano, Villa Gregoriana a Tivoli apre di sera con le Sere FAI e “Una notte nella Valle dell’Inferno”. Sabato 11 luglio si può passeggiare per il sito tra luci soffuse, ombre, rocce e vegetazione, dalle 21 alle 24. Alle 21:30 è prevista anche la visita guidata, con prenotazione obbligatoria.

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