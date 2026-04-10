Roma si prepara a un weekend ricco di eventi: l’11 e 12 aprile 2026 tra cultura, musica e natura, tante iniziative in tutta la città.

A Roma sta per arrivare un nuovo weekend all’insegna degli eventi, con un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, musica, natura e intrattenimento: sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 la Capitale offrirà diverse occasioni per uscire, esplorare e lasciarsi coinvolgere da iniziative diffuse in vari quartieri, tra grandi spazi urbani e location più alternative.

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Eventi a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile: il Festival del Verde e del Paesaggio 2026

All’Auditorium Parco della Musica torna dal 10 al 12 aprile uno degli eventi più importanti dedicati al rapporto tra natura e città. Il Festival del Verde e del Paesaggio propone installazioni, giardini temporanei e incontri sul tema “Fare parentele”, riflettendo sulle connessioni tra ecosistemi e vita urbana. Un’esperienza immersiva tra ambiente, architettura e comunità.

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Vintage Market al San Paolo District

Un ex deposito industriale si trasforma in un hub creativo con oltre 200 espositori tra artigiani, stilisti e artisti. Tra abbigliamento vintage, oggetti handmade, vinyl set e food truck, il Vintage Market al San Paolo Districtè un evento ibrido che unisce shopping sostenibile, design e intrattenimento per tutte le età, da vivere sia sabato che domenica.

FrankenBierFest 2026 a Villa Torlonia

Alla Limonaia di Villa Torlonia, dal 10 al 12 aprile va in scena un viaggio nella tradizione brassicola della Franconia con il FrankenBierFest 2026. Protagoniste le birre “vive” servite da botticelle a caduta, affiancate da specialità gastronomiche tipiche come bratwurst e bretzel. Un’immersione autentica nella cultura tedesca tra sapori rari e atmosfere conviviali.

Festa della Polizia a Roma: celebrazioni a Piazza del Popolo

Dal 10 al 12 aprile, Piazza del Popolo ospita il 174° anniversario della Polizia di Stato con eventi aperti al pubblico. Tra dimostrazioni, concerti e attività interattive, i visitatori potranno scoprire tecnologie, mezzi storici e iniziative dedicate alla sicurezza e all’innovazione, con un programma pensato anche per famiglie e giovani.

Onda X i Mercati: musica e comunità al Mercato del Tufello

Sabato 11 aprile, a partire dalle 11:00, il Mercato del Tufello diventa un palcoscenico urbano per una performance musicale immersiva e partecipato: Onda X i Mercati. Il progetto porta l’arte nei luoghi quotidiani, coinvolgendo cittadini di tutte le età in un’esperienza corale senza barriere tra pubblico e artisti, all’insegna della comunità e della condivisione.

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