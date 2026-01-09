Cosa fare a Roma nel secondo weekend del 2026, il 10 e l’11 gennaio? Ce n’è per tutti i gusti tra mostre, mercatini ed eventi straordinari!

Roma inaugura il secondo weekend del 2026 con tantissimi appuntamenti (molti gratuiti) tra arte, cinema, cibo e mostre: sabato 10 e domenica 11 gennaio la città offre tanti eventi gratuiti e mille iniziative per tutti i gusti, dal centro storico alle rive del Tevere. Un’occasione perfetta per vivere Roma anche in inverno, tra grandi maestri dell’arte, mercati contadini e spettacoli sotto le stelle! Ma quali sono gli eventi ai quali non possiamo assolutamente mancare?

Rubens e Caravaggio nella Chiesa di Sant’Agnese in Agone

Nel cuore di Piazza Navona, la Chiesa di Sant’Agnese in Agone ospita la mostra Cristo nostra pace. In dialogo due capolavori assoluti: la Madonna con il Bambino di Rubens e L’Incredulità di San Tommaso di Caravaggio. L’ingresso è gratuito per una visita che unisce arte, spiritualità e grande storia romana.

Weekend 10 e 11 gennaio: a Roma torna Mercato Campagna Amica al Circo Massimo

Questo fine settimana torna anche il Mercato Campagna Amica al Circo Massimo. Protagonisti i sapori del territorio, lo street food a km zero e i piatti della tradizione contadina. Un appuntamento perfetto per chi ama mangiare bene e sostenibile, nel cuore della città.

Appuntamento con il Woody Allen Festival

Sabato e domenica Woody Allen diventa il focus di una due giorni tra cinema, musica e incontri. Al The Cineclub va in scena il Woody Allen Festival: proiezioni di film cult, talk, concerti e reading per omaggiare l’universo ironico e malinconico del regista newyorkese.

Visite gratuite alla Casa Museo Alberto Moravia a Roma nel weekend 10 e 11 gennaio

Sabato 10 gennaio tornano le visite guidate gratuite alla Casa Museo Alberto Moravia, l’attico sul Lungotevere dove lo scrittore visse per quasi trent’anni. Un percorso intimo tra libri, opere d’arte e ricordi, per scoprire il lato pubblico e privato di uno dei grandi protagonisti del Novecento italiano.

Gli spettacoli al Planetario di Roma

Al Planetario di Roma prosegue la programmazione di spettacoli astronomici per adulti e bambini. Tra viaggi spaziali, stelle e sonde Voyager, il weekend è l’occasione ideale per guardare il cielo con occhi nuovi, comodamente seduti sotto la cupola.

Photo Credits: Shutterstock