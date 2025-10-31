Sabato 1° novembre e domenica 2 novembre a Roma il weekend si tinge di arte, storia, natura e tradizione con tantissimi eventi. La città propone visite esclusive un po’ ovunque, dal Campidoglio agli ingressi gratuiti nei suoi musei. Ma anche chi ha l’idea di passare una giornata fuori porta potrà trovare qualcosa da fare! Andiamo insieme alla scoperta delle cose migliori da fare nella Capitale questo fine settimana!

Leggi anche: — Le terme imperdibili del Lazio, tra sorgenti libere e a pagamento

Weekend del 1° e 2 novembre: gli eventi da non perdere a Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel cuore del Campidoglio, tornano le visite gratuite a Palazzo Senatorio, sede storica del Comune di Roma. Accompagnati da guide esperte, i visitatori attraversano ambienti solenni e scorci archeologici, dai resti del Tempio di Veiove fino alle scale del Vignola. Quattro turni disponibili, con prenotazione obbligatoria: un’occasione unica per esplorare la Roma istituzionale più antica e affascinante.

Per chi desidera un altro assaggio del sapore dell’autunno, sabato 1 novembre il borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano, celebra la XII edizione della Festa della Castagna. Protagonista assoluta è la castagna rossa del Cicolano, servita in mille varianti insieme a piatti tipici e vino locale. Il tutto accompagnato dalla musica della Colorado Band, in un’atmosfera di festa popolare tra montagna, profumi e tradizione.

Dal 30 ottobre al 2 novembre, Via Margutta torna a trasformarsi in una galleria a cielo aperto per la 124ª edizione dei Cento Pittori, dedicata quest’anno a “Gigi Proietti e i suoi colori di Roma”. Oltre cento artisti esporranno le proprie opere lungo la storica via degli artisti, rendendo omaggio al genio e all’ironia del grande attore romano.

Domenica 2 novembre torna la Domenica al Museo, con ingresso gratuito nei principali musei civici e nelle aree archeologiche di Roma. Dalla Centrale Montemartini ai Musei Capitolini, dal Museo dell’Ara Pacis a Villa Torlonia, sarà possibile scoprire collezioni e mostre temporanee senza pagare alcun biglietto d’ingresso.

A pochi chilometri da Roma, il Parco Archeologico di Veio apre gratuitamente i suoi cancelli domenica 2 novembre dalle 10 alle 16. Tra boschi e rovine etrusche, il percorso conduce fino al celebre Santuario di Apollo, uno dei più importanti dell’antica Etruria.

Photo Credits: Shutterstock