Dallo street food ad Alice nel Paese delle Meraviglie: il weekend romano regala tantissime opportunità a chi ancora non è riuscito ad andare in vacanza.

Ci stiamo avvicinando sempre di più anche verso la fine di luglio. Quello di sabato 22 e domenica 23 sarà il penultimo weekend del mese. Per tutti i romani che non sono ancora riusciti ad andare in vacanza ci sono comunque delle alternative per goderselo in compagnia. Ecco 5 eventi da non perdere.

This is Wonderland

Al giardino delle cascate, presso il laghetto dell’Eur, è stato allestito un parco a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Il parco a tema rimarrà aperto per tutta l’estate, fino al 17 settembre, e questo weekend non fa eccezione.

Si tratta di un’ottima occasione per trascorrere una giornata all’insegna dei ricordi di una delle favole che ti hanno raccontato da bambino. Ti potrai perdere nelle atmosfere del Paese del Meraviglie, incontrare iconici personaggi, diventando il protagonista della tua personalissima avventura.

Festa de’ Noantri

Questo weekend regala anche due appuntamenti della festa de’noantri, che coinvolge tutti gli abitanti del rione Trastevere a Roma. Centro e fulcro della festa sono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, la cui devozione risale a 500 anni fa.

Un’occasione per immergersi nella storia e nella tradizione romana, vivendola direttamente. Siamo nel bel mezzo delle due settimane di festeggiamenti, con la processione per le vie di Trastevere di sabato 22.

Effetto Notte Roma 2023 a Santa Croce in Gerusalemme

Dal 20 al 30 luglio 2023 torna Effetto Notte Roma, nell’area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme. Undici giorni all’insegna del cinema italiano di ieri, oggi e domani accompagnati da un ricco programma di programma concerti e visite guidate al complesso Archeologico di Santa Croce in Gerusalemme.

Sabato 22 sono in programma due visite guidate al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e all’area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme. A conclusione della giornata, il concerto di Wine Not? Group e la proiezione di LA NOTTE DI SAN LORENZO di Paolo e Vittorio Taviani, 1982.

Weekend stellari a Trastevere

Due weekend sul finire di luglio dedicati all’astronomia. Il primo è proprio quello di sabato 22 e domenica 23 che prevede le conferenze e gli incontri a tema astronomico realizzati dagli astronomi del Planetario di Roma e rivolti a tutti.

Le conferenze si terranno nella splendida cornice del Museo di Roma in Trastevere che ospita contemporaneamente due mostre fotografiche: “Philippe Halsman. Lampo di genio” e “Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992)”.

Fiumicino Street Food, un weekend all’insegna del food

Street-Chef provenienti da tutta Italia proporranno piatti di ogni tradizione culturale, all’insegna dello street food. Tre giorni di scoperta di nuovi sapori, ma anche per gustarsi quelli tipici dello street food.

Un’occasione unica per una piacevole passeggiata alla ricerca del piatto più stuzzicante o per godersi il relax e il profumo di mare, comodamente seduti nei tavoli messi a disposizione. Un vero e proprio ristorante on the road.

