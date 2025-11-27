A Roma il weekend del 29 e 30 novembre offre cultura, musica, shopping di qualità e atmosfere natalizie, con eventi per grandi e piccoli.

Se sei alla ricerca di idee per vivere in maniera speciale il weekend del 29 e 30 novembre a Roma, sei nel posto giusto: tra cultura, musica, shopping di qualità e atmosfere natalizie ce n’è per tutti i gusti. La Capitale si trasforma ancora una volta in un palcoscenico diffuso dove ogni quartiere racconta qualcosa di diverso. E per chi è in famiglia, non mancano esperienze pensate per grandi e piccoli, tra educazione, divertimento e scoperta.

LEGGI ANCHE: Andrea Lelario entra nella collezione permanente della Galleria La Nuvola in Via Margutta

Musei in Musica 2025

Sabato 29 novembre, dalle 20 alle 2, torna Musei in Musica: la notte in cui i Musei Civici diventano palcoscenici di concerti e performance live. Con un biglietto simbolico di 1 euro o gratuito con Roma MIC Card, fra collezioni permanenti e mostre temporanee, si possono visitare i Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano, Museo dell’Ara Pacis e tanti altri.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Solo sabato 29 novembre, dalle 8 alle 19, il quartiere Eur si trasforma in una boutique a cielo aperto: i celebri Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano al Palazzo dei Congressi. Cashmere, pelletteria artigianale, moda, bijoux e porcellane, senza imitazioni. Un mercato iconico che porta nella Capitale il meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze fashion, con una grande affluenza prevista fin dal mattino.

Weekend a Roma del 29 e 30 novembre: Christmas World a Villa Borghese

Dal 29 novembre, Villa Borghese si accende con Christmas World, la più grande celebrazione natalizia d’Europa. Su oltre 40mila mq, ci si perderà tra installazioni immersive, luci, attrazioni e città iconiche vestite a festa: dalla spettacolare Ice Rink di New York al Tree of Lights di Londra, fino all’Ice Slide, l’Ice Bumper e il nuovo Snow Twister. Un vero villaggio tematico per tutte le età, con spettacoli originali e i personaggi del Natale.

Leggi anche: — Tutti i mercatini di Natale 2025 a Roma, scopri gli indirizzi dove andare

Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio torna a Roma nel weekend 29 e 30 novembre

La 12ª edizione del Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio porta dieci concerti gratuiti in luoghi di grande fascino. Venerdì 28 novembre, ore 20.30, alla Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro si esegue un concerto di polifonia diretto dal M° Mario Bassani; sabato 29 novembre alle 20.30, alla Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, concerto strumentale barocco dell’Urbs Musicae Ensemble con sonate romane e napoletane dal XVII–XVIII secolo.

Economia per tutti: il Palazzo di Vetro apre le porte alle famiglie

Sabato 29 novembre, la sede della Banca d’Italia per Roma e Lazio, il prestigioso Palazzo di Vetro, apre eccezionalmente al pubblico. L’iniziativa “Economia per tutti” porterà laboratori interattivi, attività e incontri pensati per avvicinare bambini, adolescenti e genitori ai temi di risparmio, gestione del denaro e pianificazione.

Photo Credits: Shutterstock