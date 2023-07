Weekend a Roma? Ecco cosa fare sabato 15 e domenica 16 luglio nella Capitale: gli eventi da non perdere in queste calde giornate d’estate

Il weekend è alle porte e Roma si prepara ad accogliere milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo che non vedono l’ora di conoscere la storia, la cultura e la tradizione della città eterna. Cosa fare, però, nella Capitale in queste giornate afose e dalle temperature sopra la media? Ecco alcuni eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 luglio 2023.

Weekend a Roma cosa fare? Iniziative e eventi imperdibili

Il weekend a Roma è ricco di eventi, ma i 5 da non perdere sono:

This is Wonderland: il giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur, a Roma fa da cornice a This is Wonderland, una favola dal vivo, progetto ad opera di Lux Eventi. L’evento è iniziato il 6 luglio e terminerà il 16 settembre 2023. Il parco resterà aperto dalle 19 alle 2 e accoglie uno dei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie, romanzo del 1865 scritto da Charles Lutwidge Dodgson sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll. Circa 18 aree ricche di istallazioni luminose e opere d’arte, oltre 100 gli artisti di fama internazionale impiegati nelle diverse attrazioni. Installazioni, musica e una coreografia di luci e ombre animano quarantamila metri quadri, unendo la realtà alla fantasia.

This is Wonderland

Videocittà: torna dal 13 al 16 luglio Videocittà, il festival ideato da Francesco Rutelli, con la direzione creativa di Francesco Dobrovich, che esplora le forme più avanzate dell’audiovisivo e dei linguaggi digitali nel contesto culturale nazionale e internazionale. Dopo il successo dello scorso anno, che ha registrato oltre 15.000 mila presenze, il festival troverà il suo cuore pulsante nuovamente nella più grande area di archeologia industriale d’Europa: il Gazometro di Roma.

Festa de’ Noantri: torna l’appuntamento tradizionale che da decenni coinvolge tutti gli abitanti del rione Trastevere, insieme ai tanti cittadini romani e ai numerosi turisti. Centro e fulcro della festa sono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, la cui devozione risale a 500 anni fa.

Cosa fare questo weekend a Roma? Altri eventi nella top list

Stelle di fuoco : 7, 8, 9 e 14, 15, 16 luglio 2023.Con i biglietti d’ingresso al Parco vivi 6 giorni di fuoco in cui si sfidano le migliori aziende pirotecniche nazionali. Due fantasmagorici spettacoli a sera con partenze da vari punti del Parco. Ciascun concorrente dà vita ai due grandi spettacoli pirotecnici in gara (piroemozionale e piromusicale), illuminando il cielo con maestose scenografie mozzafiato per aggiudicarsi il Trofeo.

: 7, 8, 9 e 14, 15, 16 luglio 2023.Con i biglietti d’ingresso al Parco vivi 6 giorni di fuoco in cui si sfidano le migliori aziende pirotecniche nazionali. Due fantasmagorici spettacoli a sera con partenze da vari punti del Parco. Ciascun concorrente dà vita ai due grandi spettacoli pirotecnici in gara (piroemozionale e piromusicale), illuminando il cielo con maestose scenografie mozzafiato per aggiudicarsi il Trofeo. Weekend stellari: nei prossimi tre fine settimana di luglio, eccezionalmente il Museo di Roma in Trastevere (Piazza di Sant’Egidio, 1/b) ospiterà le conferenze e gli incontri a tema astronomico realizzati dagli astronomi del Planetario di Roma e rivolti a tutti.

Ancor dubbi? A voi la scelta.

