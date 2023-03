Weekend a Roma, cosa fare nel fine settimana che sta per iniziare? Scopriamo i 5 eventi da non perdere del 25 del 26 marzo

E’ in arrivo un altro weekend e a Roma sono tanti gli eventi e le iniziative a cui partecipare per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento. Per sabato 25 marzo e domenica 26 marzo, la Capitale offre una serie di appuntamenti ma in particolare sono 5 quelli da non perdere: scopriamo quali sono.

Weekend a Roma 25 e 26 marzo: cosa fare? 5 appuntamenti da non perdere

Per sabato 25 marzo e domenica 26 marzo 2023, ecco quali sono gli appuntamenti più gettonati:

Giornate FAI di Primavera : il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Quest’anno la 31ª edizione darà la possibilità di scoprire e approfondire sui tesori d’arte e natura italiani, con la partecipazione a visite, attraverso un contributo libero, proposte dai volontari della Fondazione in oltre 750 luoghi in 400 città. L’iniziativa è anche un evento di raccolta fondi, la quota di partecipazione è libera a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione e le attività del FAI.

Vintage Market : la fiera torna all'Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa con più di 180 espositori e un'area in cui i bambini possono giocare e divertirsi con i genitori.

: la fiera torna all’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa con più di 180 espositori e un’area in cui i bambini possono giocare e divertirsi con i genitori. Ingresso gratuito Musei Vaticani .

. Apertura casa delle farfalle: un angolo di paradiso nel cuore della città dove sarà possibile passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione, osservare da vicino alcune tra le farfalle più spettacolari del mondo e seguire il loro ciclo vitale in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale.

un angolo di paradiso nel cuore della città dove sarà possibile passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione, osservare da vicino alcune tra le farfalle più spettacolari del mondo e seguire il loro ciclo vitale in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Fashion Festival a Castel Romano: previsti sconti del 70% per tre prodotti della collezione primavere/estate. Il tutto sarà accompagnato da eventi di musica e intrattenimento per le famiglie. Inoltre, sarà possibile usufruire delle navette con partenza dalle fermate di Roma Termini ed Eur Fermi dalle 8.30 alle 12.30 ogni trenta minuti e poi alle 15.00. I mezzi saranno gratuiti per tutti gli iscritti al McArthurGlenClub.

