Nel weekend del 20 e 21 giugno 2026, Roma ospiterà lo sfilamento arcobaleno del Roma Pride e l’inizio dei grandi concerti gratuiti del TIM Summer Hits in Piazza del Popolo. L’offerta culturale si completa con le proiezioni sotto le stelle de Il Cinema in Piazza, la rassegna multiculturale dell’Arci e l’edizione notturna del Mercatino delle Streghe.

Siamo in pienissima estate, e nonostante il caldo straordinario, Roma si appresta a vivere un fine settimana straordinario. Tra diritti, grande musica pop, cinema sotto le stelle e mercatini di nicchia, il weekend di sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 offre una varietà di appuntamenti imperdibili che trasformeranno la Capitale in un palcoscenico a cielo aperto. Ecco la guida agli eventi clou da non perdere in città.

Roma Pride 2026: il grande corteo arcobaleno in centro

L’appuntamento più atteso sul fronte dei diritti civili è per sabato 20 giugno con il Roma Pride 2026. Sono attese decine di migliaia di persone per la storica parata che attraverserà il cuore della Capitale. Il carrozzone e il coloratissimo corteo partiranno nel pomeriggio (ore 15:30) da Piazza della Repubblica, sfilando lungo le strade del centro storico, lambendo il Colosseo e concludendo la marcia a Piazza Venezia. Musica, rivendicazioni politiche, performance e una grandissima festa collettiva organizzata dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli per celebrare l’orgoglio LGBTQIA+ nella città eterna.

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TIM Summer Hits 2026: la musica pop accende Piazza del Popolo

La colonna sonora dell’estate romana parte ufficialmente domenica 21 giugno con la prima attesissima serata del TIM Summer Hits 2026, l’evento musicale gratuito condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Per quattro sere (fino al 24 giugno), Piazza del Popolo ospiterà i più grandi nomi del panorama musicale italiano.

A rompere il ghiaccio sul palco nella serata di domenica ci saranno big del calibro di Annalisa, Emma, Rkomi, Arisa, Aiello, Michele Bravi, Fulminacci, Il Tre e l’immancabile Cristiano Malgioglio. L’ingresso alla piazza è completamente libero e gratuito fino a esaurimento posti. I cancelli si scalderanno sin dal pomeriggio per quello che si preannuncia un bagno di folla.

Il Cinema in Piazza: proiezioni gratuite sotto le stelle

Per gli amanti della settima arte, prosegue a pieno ritmo la dodicesima edizione de Il Cinema in Piazza, la manifestazione a ingresso gratuito organizzata dalla Fondazione Piccolo America. Nel weekend del 20 e 21 giugno, i tre maxischermi della kermesse si accendono a partire dalle 21:15:

Piazza San Cosimato: Ideale per chi vuole godersi un grande film nel cuore del rione storico romano. Nel weekend spazio alle grandi retrospettive (tra cui lo Studio Ghibli e Gabriele Muccino).

Ideale per chi vuole godersi un grande film nel cuore del rione storico romano. Nel weekend spazio alle grandi retrospettive (tra cui lo Studio Ghibli e Gabriele Muccino). Parco della Cervelletta: Cinema immerso nella natura nella periferia est della città.

Cinema immerso nella natura nella periferia est della città. Parco di Monte Ciocci: Proiezioni con vista panoramica sulla cupola di San Pietro.

“Incontra il Mondo”: la rassegna multiculturale dell’ARCI Roma

Per chi cerca un’atmosfera internazionale e di condivisione, il fine settimana offre gli appuntamenti della storica rassegna “Incontra il Mondo”, promossa da ARCI Roma.

Un mosaico di eventi multiculturali che unisce concerti di world music, performance teatrali, dibattiti e stand gastronomici etnici. È l’occasione ideale per scoprire tradizioni lontane, storie di integrazione e sonorità provenienti da ogni angolo del pianeta, promuovendo i valori della solidarietà e dello scambio culturale.

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Il Mercatino delle Streghe: l’edizione notturna a tema esoterico

Se volete chiudere il weekend con un pizzico di mistero e folklore, non perdete l’Edizione Notturna del Mercatino delle Streghe.

Dedicato all’esoterismo, all’artigianato magico e al benessere olistico, questo suggestivo market apre le porte al calare del sole. Tra i banchi illuminati dalle candele potrete trovare:

Cristalli, incensi naturali ed erbe officinali.

Artigianato gotico, talismani fatti a mano e illustrazioni a tema.

Cartomanti, astrologi e lettori di tarocchi pronti per consulti sotto il cielo stellato di Roma.

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