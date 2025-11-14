Arriva un nuovo weekend a Roma: il 15 e 16 novembre la città offre musica, arte, storia e prime atmosfere natalizie, con tante occasioni da vivere.

Arriva un altro fine settimana da goderci a Roma e dintorni e, anche nel weekend del 15 e del 16 novembre, la Capitale offre tantissimi appuntamenti, tra musica, arte, storia e anche qualche piccola incursione che va verso la magia delle feste. Sono tantissime le occasioni disponibili per passare un fine settimana differente e, in certi casi, per scoprire per la prima volta dei luoghi unici o vivere in prima persona delle esperienze speciali. Tutte, di sicuro, ci porteranno a goderci la capitale in questo weekend di metà novembre, nel quale le suggestioni non mancano di certo!

Weekend a Roma del 15 e 16 novembre: si parte dal venerdì con il Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio

Il Festival di Musica Sacra, giunto alla sua 12ª edizione, prosegue il suo percorso tra alcune delle basiliche più affascinanti del Celio. Il 14 novembre si apre con l’ensemble vocale Labyrinthus Vocum alla Basilica di Santa Pudenziana, mentre sabato 15 novembre la Basilica di San Clemente ospita un concerto di musica strumentale barocca eseguito dal duo Il Sentiero Armonico. Domenica 16 novembre, nella Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro, il pubblico potrà ascoltare il raffinato repertorio del coro femminile Daltrocanto. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e pensati per riscoprire la musica sacra nei luoghi per cui fu composta.

Ingresso gratuito al Parco Archeologico di Veio

Domenica 16 novembre il Parco Archeologico di Veio apre gratuitamente dalle 10 alle 16, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare uno dei siti etruschi più suggestivi del Lazio. Tra sentieri immersi nella natura e testimonianze dell’antica Veio, spicca il Santuario di Portonaccio, celebre per le statue arcaiche di Apollo, Hermes ed Eracle.

Mostra Il teatro infinito di Andrea Camilleri a Palazzo Firenze

Prorogata fino al 17 novembre, la mostra Il teatro infinito di Andrea Camilleri permette di scoprire aspetti meno noti dell’autore siciliano. Il percorso espositivo, organizzato dalla Società Dante Alighieri, raccoglie oggetti personali, fotografie, lettere, copioni e materiali rari o inediti che raccontano il rapporto dello scrittore con la scena teatrale. Aperta anche nel weekend con ingresso gratuito, è un’occasione preziosa per immergersi nell’universo creativo di uno dei più grandi narratori italiani.

Apertura gratuita di Palazzo San Felice a Roma nel weekend del 15 e 16 novembre

Sabato 15 e domenica 16 novembre torna visitabile gratuitamente Palazzo San Felice, in via di ristrutturazione e destinato a diventare sede della Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte. Il percorso “Cultura in Cantiere” guida i visitatori tra sale istituzionali, installazioni, una linea del tempo storica e l’affascinante Sepolcro dei Sempronii, aperto per la prima volta al pubblico.

Il Borgo di Babbo Natale a Roma Est

Dal 15 novembre Roma Est si trasforma in un regno incantato con l’apertura del Borgo di Babbo Natale presso il Borgo TerraLuna, in via di Lunghezzina. Oltre 20.000 mq di scenografie, luminarie, attrazioni, Casa di Babbo Natale, Fabbrica dei Regali, spettacoli e laboratori rendono questo villaggio un’esperienza perfetta per famiglie e bambini. Aperto ogni weekend fino al 6 gennaio, accompagna grandi e piccoli in un percorso immersivo dove la magia delle feste diventa realtà.

Photo Credits: Shutterstock