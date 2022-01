Weekend a Roma: cosa fare il 29 e 30 gennaio. Gli appuntamenti imperdibili

Tra Supermagic e i Musei Vaticani, il Cacio e Pepe Festival e il Mercatino Antiquario: gli appuntamenti del weekend del 29 e 30 gennaio a Roma

Quali sono gli appuntamenti imperdibili a Roma nel weekend del 29 e 30 gennaio? Tra Supermagic e i Musei Vaticani, il Cacio e Pepe Festival e il Mercatino Antiquario a Ponte Milvio ce n’è davvero per tutti i gusti!

Supermagic Segreti: il magico weekend del 29 e 30 gennaio al Teatro Olimpico

Partiamo da Supermagic Segreti, di scena al Teatro Olimpico di Roma dal 27 gennaio al 6 febbraio: la 18ª edizione del Festival Internazionale della Magia rappresenta un imperdibile appuntamento dal vivo, per lo spettacolo di varietà magico più grande d’Europa.

A Supermagic Segreti parteciperanno i migliori illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo, che genereranno un’ondata di stupore con effetti magici mai visti prima in Italia.

Si tratta di uno spettacolo di 2 ore di intrattenimento rivolto ad adulti e bambini, con un cast eccezionale di oltre 20 artisti internazionali, come il campione mondiale di magia in carica Miguel Muñoz e il campione asiatico di magia Cheal Yang.

Le rappresentazioni sono previste tutti i giorni alle ore 21.00, con uno spettacolo il sabato pomeriggio alle 16.30. Domenica 30 gennaio e domenica 6 febbraio gli spettacoli sono previsti alle ore 15.00 e 18.30. Il prezzo dei biglietti (acquistabili su Ticketone.it) va da 19€ a 105€.

Photo Credits: Supermagic

Domenica 30 gennaio 2022: ingresso gratuito ai Musei Vaticani

I Musei Vaticani sono uno dei posti da visitare almeno una volta nella vita e, in pochi lo sanno, ma ogni ultima domenica del mese è possibile entrare gratuitamente!

Domenica 30 gennaio, dunque, sarà possibile visitare a costo zero le stupende gallerie dei musei papali in Vaticano, una vastissima esposizione di tesori di immensa bellezza e valore.

Week-end 28-30 gennaio 2022: Cacio e Pepe Festival

Non solo arte e magia: nel weekend del 28, 29 e 30 gennaio 2022 a Roma tornerà il Cacio e Pepe Festival: organizzato da Eataly Roma al Terzo Piano si tratta di un evento dedicato a uno dei piatti più gustosi (ma di difficile realizzazione) della cucina romana. Tra degustazioni e nuove proposte, birre artigianali e didattica culinaria ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

Ponte Milvio: il mercato di antiquariato a Roma il 30 gennaio 2022

Domenica 30 gennaio 2022 a Ponte Milvio torna anche il mercatino dell’antiquariato, per una meravigliosa giornata tra design, arte e natura in una passeggiata lungo il Tevere. Tra pittori e scultori, artigiani ed esperti d’arredamento, collezionisti e rigattieri ce ne sarà per tutti i gusti!

Blocco del traffico a Roma domenica 30 gennaio

Attenzione però, ovunque vogliate andare nel giorno del 30 gennaio 2022 sappiate che a Roma ci saranno le domeniche ecologiche, che prevedono il divieto totale della circolazione ai veicoli privati nella “Fascia Verde” durante le fasce orarie indicate dal Comune di Roma.

Dalle 7.30 alle 12.30, dalle 16.30 alle 20.30 nella ZTL romana ci si potrà muovere soltanto con i mezzi del Trasporto Pubblico Locale e con i taxi!

Photo Credits: Supermagic; Shutterstock