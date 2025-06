Dal 2 luglio fino al 18 settembre 2025 l’evento documenta il percorso innovativo e rivoluzionario dei due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni

La mostra Warhol e Banksy, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, al Castello di Santa Severa e aperta al pubblico da mercoledì dal 2 luglio fino al 18 settembre 2025, patrocinata dalla Regione Lazio, in collaborazione con LAZIOcrea e prodotta da Metamorfosi Eventi e Emergence Festival, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy. Un confronto tra due artisti e due personalità apparentemente distanti: il favoloso mondo di Andy Warhol, l’artista più fotografato al mondo, famoso e onnipresente, contro l’anonimo Banksy, che ha reso la sua arte un evento mediatico mondiale. Da una parte, dunque, Warhol e le sue opere diventate un prodotto di consumo e il suo nome un vero e proprio brand, e dall’altra Banksy grande esperto di comunicazione, che continua a far parlare di sé trasformando il vandalismo di strada in un evento internazionale da prima pagina, capace di raggiungere l’intero pianeta, usando il suo anonimato per diventare icona, e dunque brand, allo stesso modo di Warhol. Il focus della mostra è proprio questo: investigare in parallelo gli obiettivi e gli intenti dei due artisti che più hanno lavorato sulla propria immagine pubblica. L’arte diventa azione e la provocazione al mercato dell’arte esplicita. Le opere esposte sono oltre 100, provenienti da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte. Dalla Kate Moss sensuale di Banksy al ritratto di Marilyn Monroe realizzato da Warhol dopo la morte dell’attrice nel 1962 alla Regina Elisabetta di Banksy con le sembianze di una scimmia. E poi i famosi ritratti di Mick Jagger, Keith Haring, Liza Minelli, Mao, Lenin, Toro Seduto di Warhol. Due artisti geniali, capaci di creare un cocktail potente di celebrità, satira e voyerismo e che hanno saputo trasformare la loro arte in un evento straordinario. La numerosissima produzione di Banksy con un esempio delle Soup Tesco, considerate post-produzione di una delle opere più iconiche di Warhol e il famoso autoritratto su tela – Self Portrait – del 1977 di Warhol. Si affronteranno, inoltre, i grandi temi comuni a entrambi come la musica e che costituiranno un faccia a faccia unico. Dischi e manifesti iconici dei due artisti – tra tutti la famosa banana del 1967 della copertina di The Velvet Underground & Nico, simbolo di una generazione musicale che sarà in dialogo con l’opera di Banksy dal titolo Pulp Fiction, in cui John Travolta anziché la pistola ha in mano la banana iconica di Warhol e oltre 50, tra vinili di Warhol firmati e cd con le copertine realizzate da Banksy. Il catalogo è a cura di Fandango Libri.

WARHOL BANKSY

IL CONFRONTO TRA I DUE GENI DELLA COMUNICAZIONE

CASTELLO DI SANTA SEVERA

DAL 2 LUGLIO AL 18 SETTEMBRE 2025

Per informazioni

www.castellodisantasevera.it/

www.emergencefestival.com

e-mail.: info@emergencefestival.com

tel.: +39 351 408 7478

Orari:

lunedì chiuso

tutti i giorni compreso i festivi dalle 17,00 alle 0,00

Prezzi:

dal martedì al venerdì 10 euro

sabato domenica e festivi 12 euro

visite guidate su prenotazione 5 euro

I biglietti possono essere acquistati direttamente in biglietteria del Castello

o online su www.liveticket.it/warholbanksy