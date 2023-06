Il 6 e il 7 giugno due giorni di musica e aggregazione, con la partecipazione speciale della Cantoria dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia e a “Il coro che non c’è” diretto da Dodo Versino

Il VokalFest Junior è il festival dedicato alla musica vocale giovanile, un mondo poco conosciuto ai più ma ricco di entusiasmo e di fermento: basti pensare che sono oltre 400 i coristi under18 provenienti solo da 20 scuole della Capitale, che si uniranno alla Cantoria dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia e a “Il coro che non c’è” diretto da Dodo Versino per animare questo evento unico, previsto per il 6 e il 7 giugno e organizzato dall’Associazione Decanto con la factyory Do7 e con il supporto dell’Università degli Studi Link, con il patrocinio di Regione Lazio e dei Municipi XIV e XIII di Roma Capitale.

LEGGI ANCHE – Torna la 1000 miglia a Roma: ecco quando ci sarà la sfilata finale in Via Veneto

Due pomeriggi di musica e di aggregazione, impreziositi dalle suggestive location che li ospiteranno: lo scenografico Cortile dell’Università degli Studi Link e gli spazi esterni dell’Istituto Via Domizia Lucilla al Belvedere di Monte Ciocci, con la sua visuale unica su Roma. Ogni giornata prevede un programma di 3 ore di musica, dalle 16.30 in poi: saranno 20 cori scolastici ad alternarsi a 2 cori giovanili, in un repertorio che varia dalla musica sacra al pop italiano ed internazionale, passando in scioltezza dallo swing al jazz al gospel. Due le guest star: la Cantoria dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia e “Il coro che non c’è” di Dodo Versino.

Se qualcuno ha l’impressione di aver già sentito nominare “Il coro che non c’è”, non si sbaglia: i ragazzi si sono fatti conoscere con il video Queencubo, un medley dei Queen diventato virale online e si sono in seguito esibiti nella trasmissione televisiva Tu si que vales, all’Auditorium Parco della Musica e al Quirinale. I ragazzi del coro hanno conquistato anche l’America, con la versione corale del brano Helplessly Hoping di Crosby Stills e Nash, che ha raggiunto in breve tempo le 445.000 views ed ottenuto la menzione dello stesso David Crosby e il rilancio sul New York Times.



Il Volkafest Junior promuove il canto come espressione dell’anima, la voce come mezzo espressivo libero da ogni artificio e lo fa proponendo un’attività che i ragazzi possono svolgere in gruppo, in un contesto sereno e libero: non a caso sarà anche un momento di presentazione delle iniziative culturali e musicali nate in ambito scolastico anche grazie al progetto “Scuole Aperte” promosso da Roma Capitale, che ha finanziato e permesso la crescita di diversi cori scolastici presenti all’evento, molti dei quali in collaborazione proprio con l’Associazione Decanto, ente promotore della manifestazione insieme a Do7 Factory.

Volkafest Junior, il programma completo

6 GIUGNO – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LINK CAMPUS Via del Casale di S. Pio V, 44 – ROMA – ore 16.30

– Coro Albertelli del Liceo classico Pilo Albertelli diretto da Dodo Versino

– Coro Einaudi dell’IIS Luigi Einaudi diretto da Domitilla Masi e Dodo Versino

– Coro Enriques del Liceo Enriques di Ostia diretto da Fabrizio Barchi

– Coro Mamiani del Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani diretto da Mariagiulia Focarelli, Lorenzo Sidoti e Dodo Versino

– Coro Unisono del Liceo Volterra di Ciampino diretto da Fabio De Angelis

– Coro Vivona del Liceo scientifico Statale Vivona diretto da Marilena Lopergolo

Ospiti speciali:Cantoria dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Il Coro Che Non C’è diretto da Dodo Versino

7 GIUGNO – IISS VIA DOMIZIA LUCILLA Via Domizia Lucilla 76 (Monte Ciocci) – ROMA – ore 16.30



– Coro Carducci dell’IIS Giosuè Carducci diretto da Valentina Gagliardi e Marco Schunnach

– Coro Cavour del Liceo scientifico statale Camillo Cavour diretto da Olivia Calò

– Coro Keplero del Liceo scientifico Giovanni Keplero diretto da Claudia Nizzica e Fernando Tofani

– Coro Morgagni del Liceo scientifico Morgagni diretto da Filippo Stefanelli

– Coro Righi del Liceo scientifico statale Augusto Righi diretto da Filippo Stefanelli

– Coro Visconti del Liceo classico Ennio Quirino Visconti diretto da Blanca Asturiano e Dodo Versino

– Lucrezio Coro del Liceo classico/linguistico Tito Lucrezio Caro diretto da Raffaella Monza

Gli eventi del Volkafest Junior sono tutti a titolo gratuito.