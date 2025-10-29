L’8 e 9 novembre torna a Roma il Vokalfest: due serate allo Spazio Rossellini per celebrare la voce come strumento universale.

L’8 e 9 novembre 2025 torna a Roma un festival nel quale si celebrano le voci, le armonie e il ritmo: allo Spazio Rossellini prende vita la tredicesima edizione di Vokalfest, la manifestazione che trasforma la voce nel più potente degli strumenti musicali. Ci aspettano due serate speciali, tra canto a cappella, gospel e beatboxing, volte a celebrare un linguaggio universale capace di unire generazioni e culture.

Roma, Vokalfest 2025: due giorni di pura voce tra pop, gospel e polifonia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Vokalfest 2025, diretto da Dodo Versino e Davide Dose, sarà una vera e propria maratona sonora, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre allo Spazio Rossellini in via della Vasca Navale 58.

Dalle 20:00 a mezzanotte si alterneranno artisti e gruppi vocali che rappresentano le mille sfumature della voce: dai ritmi urbani del beatboxing alla coralità della polifonia sacra, fino all’energia collettiva del gospel e alle contaminazioni pop e rock.

L’obiettivo è uno solo: mostrare come la voce, da sempre il primo strumento umano, possa diventare orchestra, ritmo e melodia insieme, attraversando culture e stili senza confini.

Tra i protagonisti di questa edizione spiccano i Neri per Caso, icone della musica a cappella italiana. Ci saranno inoltre gli Oblivion, celebri per i loro irresistibili intrecci tra teatro, comicità e virtuosismo vocale.

Accanto a loro, saliranno sul palco i Rebel Bit con la loro ricerca tra voce ed elettronica, l’Anonima Armonisti, i Tibur Community Gospel Choir, il Coro Cantering, i giovanissimi 4Joy, il Musicanova, l’Har(d)Coro e il Minuscolo Spazio Vocale.

Il Vokalfest non sarà dunque solo spettacolo ma anche incontro, laboratorio, scoperta. Un invito a ritrovare la propria voce — quella autentica, primordiale — che da sempre unisce le persone come un unico respiro collettivo.

L’evento rientra nel progetto Vokal Jubilee, promosso da Roma Capitale nell’ambito di Caput Mundi – PNRR e realizzato con la collaborazione di SIAE. I biglietti (dai prezzi che partono dai 12 euro e arrivano fino a 25 euro) sono disponibili su Ticketone.

Photo Credits: Ufficio Stampa HF4