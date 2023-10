In attesa di riprendere il famoso “Glass” di Fiorello, il presentatore, da mesi ormai, ha lasciato non pochi indizi riguardanti la nuova location di VivaRai2!

Già ad agosto è stata anticipata la stagione in un minispot di 15 secondi che, nella iconicissima grafica della Rai scrive “Prossimamente su Rai 2. Ore 7:15”.

Fiorello presenta “Viva Rai 2!” – Foto di Kikapress



Viva Rai 2 è un programma che offre notizie attuali e future, presentate in modo ironico e divertente, ma sempre con leggerezza. È un concentrato di divertimento con musica, canzoni, danze, duetti, sketch, ospiti e collaboratori in continua evoluzione, che vede l’arrivo di nuovi protagonisti ogni giorno.

A seguito, però, di continue proteste da parte dei residenti in Via Asiago, dove era situata la vecchia location, si è deciso di costruire un nuovo set.

Viva Radio 2 non sarà come lo scorso anno: oltre alla locazione ecco cosa cambierà

La nuova location di VivaRai2

A Roma nord, nei pressi del Foro Italico, si possono vedere i lavori in corso per il nuovo “Glass” di Fiorello in una casa che, come suggerisce il nome, è interamente di vetro con un mega schermo.

Aspettando VivaRai2, la location provvisoria

Nel frattempo, già dal 16 ottobre molti utenti stanno seguendo Aspettando VivaRai2! , le imperdibili dirette di Fiorello su Instagram che anticipano l’inizio ufficiale del programma.

Il set ‘temporaneo’ è un famoso locale di via di Vigna Stelluti, da dove Fiorello porta il buon umore già dalla primissima mattina.

In questo programma, sulla scia di VivaRai2, i conduttori, Rosario Fiorello e i compagni di viaggio Fabrizio Biggio e Mauro Casciari raccontano, sempre a modo loro, i fatti accaduti e quelli che accadranno durante la giornata.

Manca ormai poco al trasferimento definitivo al Foro Italico e nel frattempo Fiorello ci scherza sopra così: << Per ora siamo in un bar di via di Vigna Stelluti, dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i cogl…>>