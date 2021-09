Ponte Sant’Angelo: la battaglia contro la violenza sulle donne di Viva Vittoria

Viva Vittoria, l'installazione dedicata alla Battaglia contro la violenza sulle donne arriva a Roma, dal 25 settembre a Ponte Sant'Angelo

Il 25 settembre, a Ponte Sant’Angelo, arriverà a Roma Viva Vittoria, l’installazione dedicata alla Battaglia contro la violenza sulle donne. Un evento solidale, frutto del lavoro di centinaia di donne per ricordare una lotta necessariamente attuale, da portare avanti giorno per giorno.

Viva Vittoria, l’installazione artistica dedicata alla Battaglia contro la violenza sulle donne arriva a Roma, dal 25 settembre a Ponte Sant’Angelo. Photo Credits: Shutterstock

Viva Vittoria arriva a Roma: l’installazione artistica per la battaglia contro la violenza sulle donne

Viva Vittoria è un’opera relazionale condivisa, che sarà installata il 25 settembre su Ponte Sant’Angelo e nella piazza antistante il Castello, dalle ore 9.00 alle 19.00.

Si tratta di un’installazione sostenuta dall’Associazione Differenza Donna e dalla Casa della Misercordia a Sant’Eustachio, due associazioni romane che si occupano di aiuto verso le donne in difficoltà. Oltre duemila coperte cambieranno il volto di Ponte Sant’Angelo, un luogo simbolico che unisce storicamente le due sponde del Tevere, trasformandosi nell’emblema della lotta contro la violenza.

Le donne che hanno realizzato i lavori che saranno esposti vengono da tutta Italia: ogni coperta è stata realizzata unendo i quadrati di 4 donne diverse (ciascuno con la sua firma), per essere poi cucita da una quinta donna ed etichettata da una sesta. Dodici mani, di sei donne diverse, che hanno dato il loro contributo, il loro tempo, la propria esperienza e le proprie creazioni in un meraviglioso progetto.

I quadrati sono il prodotto dell’immagine della fantasia delle donne che ci hanno lavorato: dai gatti alla luna, dalle immagini astratte alle applicazioni in rilievo. Ogni coperta è diversa ed originale, assemblata con fantasia e gusto, creatività e passione solidale.

Si tratta di un progetto nato dal basso su base volontaria, al quale chiunque può unirsi. In ogni città, una o più associazioni locali possono unirsi a Viva Vittoria, operando nella tutela delle donne su tutti i fronti.

Tutto ciò che c’è da sapere su VivaVittoria

Viva Vittoria è un’iniziativa nata a Brescia nel 2015, e ha come finalità la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, che può essere fermata tramite un lavoro sulle persone, ciascuna delle quali è artefice della propria vita.

La prima installazione si è tenuta proprio nella Leonessa d’Italia, dove furono installate per la prima volta le coperte. Roma è la tredicesima città ad aderire al progetto, che oggi conta ben 21 luoghi in tutti Italia. Viva Vittoria Roma è promossa da Municipio Roma I Centro, Teste in su APS, Tracce, FederTrek con il sostegno di Capgemini.

Le associazioni romane che partecipano, Differenza Donna e Casa della misericordia da Sant’Eustachio, operano da anni contro la violenza sulle donne e in favore dei più deboli.

Da trent’anni, Differenza Donna aiuta le donne vittime di violenza e, con i proventi di Viva Vittoria a Ponte Sant’Angelo, finanzierà un progetto in sostegno delle donne disabili vittime di violenza, al fine di aiutarle ad accedere ai programmi di sostegno offerti dallo Stato.

La Casa della misericordia a Sant’Eustachio è invece un centro diurno che accoglie le persone senza fissa dimora. Animato da don Pietro Sigurani, l’obiettivo è realizzare uno spazio in cui le donne che vivono in strada possano accedere a servizi come il ginecologo, il parrucchiere, la lavanderia e la pedicure.

Informazioni Pratiche

25 settembre 2021 ore 9.00-19.00.

Ponte Sant’Angelo (Castel Sant’Angelo) Roma.

Partecipazione gratuita con rispetto delle norme di distanziamento.

Le coperte si potranno avere con una offerta seguendo le istruzioni delle volontarie sul posto.

Sito web: https://www.vivavittoria.it/

Contatti: vivavittoria.roma@gmail.com

333 9808105 – 324 0861318

SOCIAL fb @vivavittoriaroma

Instagram @vivavittoria_roma

