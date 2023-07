Novità per quanto riguarda la nuova location di Viva Rai 2: ecco dove andrà in onda la trasmissione di Fiorello

Fiorello non si arrende e con la produzione di Viva Rai 2 sta cercando la location giusta per far sì che vada in onda la seconda edizione del suo programma mattutino che ha riscontrato molto successo tra il pubblico nonostante le polemiche relative al chiasso in via Asiago. Sarebbero spuntate importanti novità sulla trasmissione: ecco da dove sarà trasmessa.

Viva Rai 2: dove sarà girata la nuova stagione? L’annuncio di Fiorello

L’annuncio social da parte di Fiorello ha fatto incuriosire ancora di più il pubblico e i fan che lo seguono e che si stanno interessando alla questione location di Viva Rai 2. Attraverso un Tweet, il conduttore ha affermato:

Ci siamo quasi!

Secondo le ultime indiscrezioni il programma potrebbe essere girato nei pressi del Foro Italico. Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo ma sembra che Viva Rai 2 abbia trovato una nuova casa.

Intanto, tanti i fan che dopo le parole dello showman non hanno potuto fare a meno di commentare:

“Arriverà il fresco, arriverà Viva Rai2 e tutto andrà bene”

Poi, qualcuno ha ironizzato:

“Conoscendo la tua pigrizia…. Sarà il bar sotto casa tua!”

Il problema di Via Asiago

Viva Rai 2 ha riscosso molto successo nonostante il problema legato alla confusione in Via Asiago, quartiere dove è stata girata la trasmissione. Infatti, i residenti del quartiere avrebbero inviato diverse segnalazioni alla Rai che è dovuto ricorrere ai ripari.

Fiorello dal canto suo ha voluto comunicare con i follower e il pubblico che lo ha seguito nel corso della stagione il suo pensiero e attraverso un video ha affermato:

Addirittura scrivono che la Rai sarebbe pronta a riconoscere un’ indennità, soldi, ai condomini di via Asiago. Credo che ci siano strumentalizzazioni. Facciamo così, siccome io devo fare il programma, chi meglio di me può dirvi come stanno le cose? Punto primo. Rinnovo le scuse per il danno, il fastidio arrecato. Non pensavamo che la trasmissione prendesse quella piega. Volevamo fare qualche balletto dentro il glass, poi il programma si è sviluppato fuori, con il pubblico che è arrivato da tutta Italia, casino, ci è sfuggito un po’ di mano. Punto 2 se si dovesse rifare Viva Rai2!, non si farà in via Asiago, quindi finitela di dire che ci sono riunioni condominiali, la Rai ecc. Non si farà mai più in via Asiago

Non ci resta che attendere per scoprire l’epilogo della questione.

FOTO: @KIKAPRESS