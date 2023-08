Viva Rai 2 ha una nuova casa lontana da Via Asiago: ecco dove si svolgerà il programma di Fiorello e quali saranno le novità

Il pubblico come poteva pensare che Fiorello avrebbe abbandonato la nave di Viva Rai 2? Il conduttore sta per tornare più carico che mai e con tante novità. Attualmente la produzione ha trovato una nuova location così da allontanarsi definitivamente da Via Asiago. Inoltre, il set lascerà indietro alcuni dettagli per acquisirne altri.

Viva Rai 2, nuova location a Roma

Non ci sono notizie su quando inizierà la seconda edizione di Viva Rai 2 ma una cosa è certa: tornerà di prima mattina per dare il buongiorno a tutti gli italiani che con passione e affetto seguono il programma di Fiorello.

Per la nuova location è stata scelta piazza Lauro de Bosis, al Foro Italico.

Viva Rai 2, nuova location: tutte le novità

Le novità certe del programma, inerenti al set sono due: in primo luogo non ci sarà un bar in cui Fiorello e i suoi compagni erano soliti riunirsi per commentare e parlare; il glass box sarà molto più grande rispetto a quello in Via Asiago.

Ciò che non cambierà è lo showman alla conduzione e guida della trasmissione insieme a Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero Del Vecchio e il corpo di ballo.

Uscito il primo promo di Viva Rai 2

Il primo indizio che ha scatenato la curiosità dei telespettatori e fan del programma sulla nuova location di Viva Rai 2 è stato condiviso attraverso il promo pubblicato il 21 agosto 2023, durante il Tg1.

Nel video era visibile una piazza vuota e percettibile il rumore delle cicale, vi era una fila di alberi ad alto fusto e varie piante dai fiori bianchi e rosa. Nessun dettaglio relativo alla posizione e tanto meno al fatto che si trattasse del Foro Italico anche se i più attenti hanno iniziato a parlare subito di una certa ipotesi e su Twitter è partito immediatamente l’hashtag #VivaRai2.

Dunque, è quasi tutto pronto per iniziare e Fiorello non vede l’ora di tornare a fare compagnia a milioni di italiani con la sua genuinità, ironia e bravura insieme al suo team.

