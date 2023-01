Viva la Befana 2023, il corteo storico in Piazza San Pietro

VIVA LA BEFANA è il corteo storico-folcloristico volto a riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania: ogni anno figuranti in costume, al seguito dei tre Re Magi sfilano lungo Via della Conciliazione fino a San Pietro per assistere a mezzogiorno all’Angelus di papa Francesco e recare simbolici doni dell’Epifania al Pontefice.

Dopo una pausa di due anni, causa pandemia, il 6 gennaio 2023 tornerà a Roma il tradizionale corteo storico-religioso, folcloristico "VIVA LA BEFANA – PER RIAFFERMARE E TRAMANDARE I VALORI DELL'EPIFANIA" che alle ore 10,00 sfilerà in via della Conciliazione fino a Piazza San Pietro.



In questa XXXVI edizione , i Re Magi, provenienti dalla città umbra di Foligno saranno accompagnati da mille figuranti in costume con la famosa Giostra della Quintana, sbandieratori, bande musicali, majorette, butteri, cavalli ed originali scenografie per rappresentare storia, cultura e tradizioni dei loro Territori. Parteciperanno anche all’insegna della pace, della solidarietà e della fratellanza tra i popoli gruppi storici provenienti dal Lazio, Abruzzo, Toscana, Molise, Marche, Puglia, Campania. Inoltre, La Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, La Fanfara Bersaglieri A.N.B. Dopo l’Angelus i Re Magi recheranno i tradizionali, simbolici doni a Papa Francesco. Manifestazione gratuita aperta a tutti.