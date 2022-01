Viva la Befana 2022, RINVIATO il corteo storico in Piazza San Pietro

A causa dell’aggravarsi della pandemia da Covid – per motivi di sicurezza dei partecipanti e delle decine di migliaia di famiglie che ogni anno assistono a “Viva la Befana” – il corteo del 6 gennaio 2022 è stato annullato.

Il corteo storico “Viva la Befana 2022”, previsto per il 6 gennaio a Roma, avrebbe avuto come protagonista la città di Foligno. Il tutto sarà rimandato di un anno. La scenografia del corteo e i costumi dei Re Magi saranno ispirati alla storia, alla cultura, alle tradizioni, ai prodotti e alle risorse del territorio folignate.

Appuntamento dunque per il 6 gennaio 2023.

VIVA LA BEFANA è il corteo storico-folcloristico volto a riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania: ogni anno figuranti in costume, al seguito dei tre Re Magi sfilano lungo Via della Conciliazione fino a San Pietro per assistere a mezzogiorno all’Angelus di papa Francesco e recare simbolici doni dell’Epifania al Pontefice.