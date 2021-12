VITTORIANO – PALAZZO VENEZIA (VIVE): aperture straordinarie e percorsi guidati nel periodo delle festività

Nel periodo delle festività e nei fine settimana di gennaio iniziative speciali e percorsi guidati alla scoperta dei monumenti italiani APERTURE SERALI STRAORDINARIE 26 DICEMBRE […]

Nel periodo delle festività e nei fine settimana di gennaio

iniziative speciali e percorsi guidati alla scoperta dei monumenti italiani

APERTURE SERALI STRAORDINARIE

26 DICEMBRE 2021 – 30 DICEMBRE 2021

VISITE ANIMATE PER FAMIGLIE E BAMBINI

28 DICEMBRE 2021 – 9 GENNAIO 2022

VISITE GUIDATE NEI WEEKEND

DAL 1° GENNAIO 2022

Il nuovo Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE), diretto da Edith Gabrielli, riunisce un patrimonio museale tra i più rappresentativi e visitati d’Italia, parte integrante dell’immaginario collettivo. Il VIVE propone un fitto programma di aperture straordinarie e di attività per bambini e famiglie che consentiranno di vivere delle esperienze pensate su misura per tutto il periodo delle festività natalizie, dal 26 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 e non solo. Dal 1° gennaio 2022, infatti, a queste attività si aggiungeranno nuovi percorsi guidati durante il weekend.

«Il Vittoriano e Palazzo Venezia si trovano esattamente al centro di Roma, la capitale d’Italia – dichiara Edith Gabrielli, direttore generale del VIVE. Nei mesi precedenti abbiamo continuato a registrare l’affetto e l’interesse del pubblico, attraverso numeri veramente rimarchevoli. Questi giorni di festa servono a ribadire due valori essenziali nella nostra conduzione museale, l’accessibilità e l’inclusione. Allora come oggi, questi due edifici raccontano la nostra storia e la nostra identità, di cittadini italiani ed europei. Anche per questo conoscere il VIVE, cioè il Vittoriano e Palazzo Venezia, significherà conoscere meglio noi stessi».

VISITE GUIDATE SERALI

Dal 26 al 30 dicembre 2021, in occasione delle aperture serali straordinarie fino alle 22.30, i visitatori in possesso di biglietto di ingresso all’istituto potranno, inoltre, usufruire gratuitamente (fino ad esaurimento posti) di quattro differenti percorsi guidati, in italiano e in inglese, alla scoperta, nello splendore dell’illuminazione serale, di aspetti noti e meno noti del Vittoriano e di Palazzo Venezia.

Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia

Dietro l’edificio dall’aspetto severo si cela un passato movimentato che stupisce i visitatori. Da residenza papale ad ambasciata della Serenissima, da luogo di concerto per Mozart a sede di museo, il palazzo cela nelle sue sale innumerevoli storie e personaggi che la visita cercherà di ripercorrere.

Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento

Tra i bagliori dei grandi lampadari, entreremo nei saloni e nelle stanze degli appartamenti per scoprire affreschi, pavimenti e decorazioni marmoree creati per la residenza papale, senza trascurare i restauri novecenteschi che hanno dato all’edificio il suo aspetto attuale.

Vittoriano: simboli e significati del monumento nazionale degli italiani

Le immagini rappresentate nel monumento rivelano significati complessi. Il percorso rivelerà i messaggi sottesi, l’elaborato programma iconografico ma soprattutto gli elementi e i simboli che sono alla base dell’identità nazionale.

Scultori e sculture del Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale

Le sculture del Vittoriano si staccano dalla mole titanica per tendere al cielo: ciascuna figura, vista da vicino, lascia emergere la delicatezza dello stile Liberty in perfetta armonia con la citazione costante della classicità. La visita serale ci permetterà di ammirare queste opere in una luce diversa e di avvicinarci agli artisti che le hanno create.

VISITE ANIMATE PER FAMIGLIE E BAMBINI

Dal 28 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 bambini e famiglie avranno la possibilità di accedere gratuitamente ad un fitto programma di visite animate e appuntamenti speciali, anche in Lingua dei segni italiana, per conoscere in maniera attiva e partecipata due tra i monumenti più noti d’Italia.

VIVE in una mappa

Un giardino pensile, un mercato, una gigantesca scenografia, addirittura uno spartitraffico: sfogliare le mappe di Piazza Venezia, non importa se reali o immaginate, è come guardare un albo di storia illustrata. Un percorso tra le architetture rinascimentali di Palazzo Venezia e la modernità del Vittoriano, per scoprire le vicende storiche e artistiche che hanno trasformato questi luoghi in vere e proprie icone. E insieme costruire una mappa emotiva di famiglia, dove rendere visibili i dettagli, i colori, le suggestioni e le impressioni che più hanno catturato la nostra attenzione.

Cartoline da Palazzo Venezia

Un percorso speciale dedicato alla scoperta di Palazzo Venezia attraverso una narrazione animata pensata appositamente per grandi e piccoli insieme. Partiremo per un viaggio nel tempo, attraverseremo giardini, loggiati e saloni monumentali, immagineremo la vita a palazzo nel corso dei secoli attraverso l’arte, la musica e la letteratura e, come dei viaggiatori di altre epoche, i partecipanti potranno realizzare colorate cartoline illustrate in cui reinventare gli ambienti esplorati.

Vittoriano tra arte e architettura

Simbolo dell’Italia unita e poi dell’Italia repubblicana, il Vittoriano è un luogo dell’immaginario collettivo. Nato come progetto artistico di avanguardia, nuovo foro moderno, ha fatto poi da scenografia per innumerevoli film e programmi televisivi. Una visita suggestiva per esplorare insieme i grandi spazi del Vittoriano, ripercorrere la sua storia e scoprire analogie e differenze con l’arte e l’architettura del passato. Come in un puzzle, i partecipanti potranno rielaborare graficamente l’iconica immagine del Vittoriano, ispirati dallo sguardo di artisti e architetti.

Per le visite animate è consigliata la prenotazione via mail a: vi-ve.edu@beniculturali.it

VISITE GUIDATE NEI WEEKEND

Dal 1° gennaio, ogni sabato pomeriggio e ogni domenica, sarà possibile seguire 6 percorsi guidati, in italiano e inglese. Verranno quindi riproposti i moduli “Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia”, “Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento”, “Scultori e sculture del Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale” e “Vittoriano: simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani”. A questi si aggiungeranno due ulteriori esperienze di visita.



Uno per tutti: il Milite Ignoto

La visita si concentra sull’Altare della Patria e la Tomba del Milite Ignoto, due punti focali del Vittoriano che sono anche tra gli elementi fondativi dell’identità nazionale italiana; ripercorrerà le vicende della loro realizzazione, dalla legge sul singolo caduto alla scelta della salma, dalla cerimonia di inumazione alla realizzazione della Tomba.



Il Museo Centrale del Risorgimento

Attraverso oggetti e cimeli a volte unici che illustrano eventi e personaggi, il museo consente di ripercorrere la storia dell’indipendenza e dell’unità d’Italia dalla fine del XVIII secolo alla Prima guerra mondiale. Un viaggio nella memoria e allo stesso tempo una visita imperdibile per chi ama la storia.

Per le visite guidate è consigliata la prenotazione via mail a: vi-ve.visite@beniculturali.it

Comunicazione: Daniele Mignardi Promopressagency

Via Maria Adelaide, 8 00196 Roma (Italy)

Rif Anna Bisogno – anna@danielemignardi.it ; 347.7929260

Rif Desirée Corradetti – desiree@danielemignardi.it ; 340.5324723

Tel. 06 32651758 r.a.- info@danielemignardi.it

www.danielemignardi.it – Seguici su

***

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

26 DICEMBRE 2021 – 30 GENNAIO 2022

APERTURE SERALI STRAORDINARIE

26, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2021 (fino alle ore 22.30)

VISITE GUIDATE SERALI

26, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2021

Orari: 19:45 (in italiano) – 20:45 (in inglese) – 21:45 (in italiano).

Le visite sono riservate ai possessori di biglietto d’ingresso, che è possibile acquistare presso la biglietteria di Palazzo Venezia in via del Plebiscito, n. 118 e, durante il giorno, presso il Vittoriano alla base degli ascensori. Il biglietto è valido 7 giorni per un ingresso a Palazzo Venezia, un ingresso alla Terrazza Panoramica del Vittoriano e uno al Museo Centrale del Risorgimento. La visita guidata è compresa nel costo del biglietto e avrà la durata di 45 minuti circa, in tre orari diversi nel corso della serata. I visitatori dovranno presentarsi 15 minuti prima di ogni turno presso la biglietteria di Palazzo Venezia in via del Plebiscito, n. 118. Prenotazione consigliata via mail a: vi-ve.visite@beniculturali.it .

Le visite si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente anti-Covid 19. L’accesso è consentito con Green Pass ed è necessario indossare correttamente la mascherina.

Domenica 26 dicembre

A Palazzo Venezia: Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia

Al Vittoriano: Scultori e sculture del Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale

Lunedì 27 dicembre

A Palazzo Venezia: Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento

Al Vittoriano: Vittoriano: simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani

Martedì 28 dicembre

A Palazzo Venezia: Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia

Al Vittoriano: Scultori e sculture del Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale

Mercoledì 29 dicembre

A Palazzo Venezia: Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento

Al Vittoriano: Vittoriano: simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani

Giovedì 30 dicembre

A Palazzo Venezia: Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia

Al Vittoriano: Scultori e sculture del Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale

VISITE ANIMATE PER FAMIGLIE CON BAMBINI (5 – 12 anni)

28-30 dicembre 2021

2-9 gennaio 2022

Le visite sono riservate ai possessori di biglietto d’ingresso acquistabile presso la biglietteria di Palazzo Venezia in via del Plebiscito, n. 118 e, durante il giorno, presso il Vittoriano alla base degli ascensori. Il biglietto è valido 7 giorni per un ingresso a Palazzo Venezia, un ingresso alla Terrazza panoramica del Vittoriano e uno al Museo Centrale del Risorgimento. La visita animata è compresa nel costo del biglietto, avrà una durata di 2 ore, fino a esaurimento posti. I visitatori dovranno presentarsi 15 minuti prima di ogni turno presso la biglietteria di Palazzo Venezia da via del Plebiscito, n. 118. Prenotazione consigliata via mail a: vi-ve.edu@beniculturali.it.

Le visite si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente anti-Covid 19. L’accesso è consentito con Green Pass ed è necessario indossare correttamente la mascherina.

Martedì 28/12/21 ore 11:00 VIVE in una mappa

Mercoledì 29/12/21 ore 11:00 Cartoline da Palazzo Venezia

Giovedì 30/12/21 ore 11:00 Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

Domenica 02/01/22 ore 11:00 VIVE in una mappa

Lunedì 03/01/22 ore 11:00 Cartoline da Palazzo Venezia

Martedì 04/01/22 ore 11:00 Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

Mercoledì 05/01/22 ore 11:00 VIVE in una mappa

Giovedì 06/01/22 ore 11:00 Cartoline da Palazzo Venezia

Venerdì 07/01/22 ore 11:00 Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

Sabato 08/01/22 ore 11:00 Cartoline da Palazzo Venezia

Domenica 09/01/22 ore 11:00 Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

VISITE ANIMATE PER FAMIGLIE IN LINGUA DEI SEGNI

Sabato 08/01/22 ore 15:30 Cartoline da Palazzo Venezia in LIS

Domenica 09/01/22 ore 15:30 Vittoriano nel tempo tra arte e architettura in LIS

VISITE GUIDATE NEI WEEKEND

1°, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 gennaio 2022

Sabato 1° gennaio (pomeriggio)

A Palazzo Venezia: Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento

Orario: 16:00, 17:00 e 18:00.

Al Vittoriano: Scultori e sculture del Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale

Orario: 15:30, 16:30 e 17:30

Domenica 2 gennaio (mattina)

A Palazzo Venezia: Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia

Orario: 10:00, 11:00 e 12:00

Al Vittoriano: Vittoriano: simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani

Orario: 10:00, 11:00 e 12:00

Domenica 2 gennaio (pomeriggio)

A Palazzo Venezia: Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento

Orario: 16:00, 17:00 e 18:00

Sabato 8 gennaio (pomeriggio)

A Palazzo Venezia: Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia

Orario: 16:00, 17:00 e 18:00.

Al Vittoriano: Uno per tutti: il Milite Ignoto

Orario: alle 15:30, 16:30 e 17:30.

Domenica 9 gennaio (mattina)

A Palazzo Venezia: Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento

Orario: 10:00, 11:00 e 12:00

Al Vittoriano: Il Museo Centrale del Risorgimento

Orario: 10:00, 11:00 e 12:00

Domenica 9 gennaio (pomeriggio)

A Palazzo Venezia: Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia

Orario: 16:00, 17:00 e 18:00

Sabato 15 gennaio (pomeriggio)

A Palazzo Venezia: Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento

Orario: 16:00, 17:00 e 18:00

Al Vittoriano: Vittoriano: simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani

Orario: alle 15:30, 16:30 e 17:30

Domenica 16 gennaio (mattina)

A Palazzo Venezia: Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia

Orario: 10:00, 11:00 e 12:00

Al Vittoriano: Scultori e sculture del Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale

Orario: 10:00, 11:00 e 12:00

Domenica 16 gennaio (pomeriggio)

A Palazzo Venezia: Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento

Orario: 16:00, 17:00 e 18:00

Sabato 22 gennaio (pomeriggio)

A Palazzo Venezia: Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia

Orario: 16:00, 17:00 e 18:00.

Al Vittoriano: Il Museo Centrale del Risorgimento

Orario: alle 15:30, 16:30 e 17:30.

Domenica 23 gennaio (mattina)

A Palazzo Venezia: Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento

Orario: 10:00, 11:00 e 12:00

Al Vittoriano: Uno per tutti: il Milite Ignoto

Orario: 10:00, 11:00 e 12:00

Domenica 23 gennaio (pomeriggio)

A Palazzo Venezia: Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia

Orario: 16:00, 17:00 e 18:00

Sabato 29 gennaio (pomeriggio)

A Palazzo Venezia: Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento

Orario: 16:00, 17:00 e 18:00.

Al Vittoriano: Scultori e sculture del Vittoriano. Tra Classicismo e Liberty, arte e propaganda nella Roma Capitale

Orario: 15:30, 16:30 e 17:30

Domenica 30 gennaio (mattina)

A Palazzo Venezia: Un palazzo, cento storie. Fatti e curiosità di Palazzo Venezia

Orario: 10:00, 11:00 e 12:00

Al Vittoriano: Vittoriano: simboli e significati del monumento nazionale degli Italiani

Orario: 10:00, 11:00 e 12:00

Domenica 30 gennaio (pomeriggio)

A Palazzo Venezia: Palazzo Venezia: arte e architettura dal Quattrocento al Novecento

Orario: Orario: 16:00, 17:00 e 18:00