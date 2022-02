Vittoriano e Piazza Venezia: per la prima volta apre al pubblico la Sala della Crociera

Per i mesi di febbraio e marzo, ogni sabato e ogni domenica, il nuovo Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE) diretto da Edith Gabrielli mette […]

Per i mesi di febbraio e marzo, ogni sabato e ogni domenica, il nuovo Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE) diretto da Edith Gabrielli mette a disposizione dei visitatori di tutte le età un ampio programma di attività per famiglie, percorsi tattili, visite in LIS – Lingua dei segni italiana e visite guidate per adulti in italiano e in inglese, alla scoperta di aspetti noti e meno noti del Vittoriano e di Palazzo Venezia.

Tra le numerose esperienze di visita, una grande novità, prevista da venerdì e destinata a diventare strutturale: La Sala della Crociera e la Biblioteca al Collegio Romano. Nel palazzo del Collegio Romano, edificato tra il 1581 e 1584 come sede della Compagnia di Gesù e oggi diviso tra il Liceo Visconti e il Ministero della Cultura, si trova la Sala della Crociera, oggi sede di una sezione distaccata della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte. La Sala, rivestita da magnifiche scaffalature contenenti rare edizioni, conserva intatta l’atmosfera raccolta della Biblioteca Major, dove studiavano i frati e gli allievi del prestigioso istituto del Collegio Romano.

Un gioiello sconosciuto ai più, che per la prima volta apre le sue porte per visite guidate gratuite che permetteranno di ammirare non solo le sale, ma anche alcuni dei preziosi volumi conservati.

Le visite partono da Palazzo Venezia e si inseriscono in una più ampia attività di rilancio della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte da parte del nuovo Istituto VIVE: il VIVE negli ultimi mesi, da quando ha preso in carico la gestione della Biblioteca, lavora insieme al Ministero della Cultura per valorizzarne la struttura e i fondi librari, in vista del trasferimento a Palazzo San Felice, nei pressi del Quirinale.

Maggiori informazioni sulle visite guidate e sulle attività per famiglie e scuole sono disponibili al sito ufficiale www.vive.beniculturali.it.