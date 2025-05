A Vitorchiano sorge il centro botanico Moutan, con la collezione di peonie più ampia e rara al mondo: quando vedere la fioritura

Chi alle inflazionate rose preferisce le peonie, non può perdersi la fioritura di questi affascinanti fiori venerati in Cina, da ammirare presso il Centro Botanico Moutan, a Vitorchiano, nel Viterbese.

Fioritura 2025

Fino al 1 Giugno 2025, infatti, il giardino delle peonie è aperto ai visitatori dalle 9.30 alle 18.00 anche nei festivi e offre uno spettacolo di delicatezza, colori ed eleganza indimenticabile.

Dettaglio Orari:

tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, inclusi i festivi 9.30 – 18.00

La fioritura segue indicativamente queste cadenze:

1/25 aprile periodo di fioritura delle peonie suffruticose;

25 aprile/10 maggio periodo di fioritura delle peonie della specie Rocki;

10/25 maggio periodo di fioritura delle peonie erbacee.

Il centro è nato grazie alla sconfinata passione dell’imprenditore Carlo Confidati che negli anni ’90 approfondisce la conoscenza di queste piante perenni a portamento arbustivo o erbaceo.

Confidati si spinge fino nelle più remote province della Cina, dove la peonia è riconosciuta come fiore nazionale, alla ricerca degli esemplari più suggestivi da coltivare ai piedi dei Monti Cimini.

Peonie, a Vitorchiano la collezione più rara e ampia al mondo

L’amore che nutre per le peonie lo ha portato a gestire il vivaio con la più ampia e rara collezione di peonie in tutto il mondo: un record dovuto al mistero, alle leggende e al fascino che questi fiori hanno esercitato sul fondatore del Centro Botanico Moutan (dal cinese “Mu dan”, peonia arborea) e sui primi coltivatori cinesi…

Non ispirano anche voi nomi come Luna sul monte Kun Lun, Trono di corallo, La prosperità o Fenice blu dalle ali spigate?

Ebbene, siete ancora in tempo per lasciarvi trasportare in un mondo fiorato, coloratissimo e altrettanto profumato seguendo la fioritura delle peonie e poi magari fermarvi presso il cafè interno del vivaio per un pranzetto immerso nella natura e continuare a godervi il resto della giornata!

Foto: Centro Botanico Moutan