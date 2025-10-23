Dal 29 ottobre al 19 novembre al Teatro Palladium, tra Bob Dylan, Leonard Cohen, Don Shirley e Priscilla Presley

Da Bob Dylan a Leonard Cohen, da Don Shirley a Priscilla Presley: quattro vite straordinarie, quattro storie che intrecciano musica, cinema e vita. Torna per la settima edizione “Vite in Musica” rassegna del Teatro Palladium – spazio dell’Università Roma Tre nel cuore della Garbatella – che dal 29 ottobre al 19 novembre propone un viaggio tra biopic, talk e proiezioni dedicati ai protagonisti che hanno trasformato la musica in una forma di ribellione e di racconto del mondo.

Vite in musica, la rassegna al Teatro Palladium

Un percorso tra folk e controcultura, lotte razziali e libertà individuale, dove le note diventano specchio dei tempi e voce delle trasformazioni sociali. Si parte il 29 ottobre con A Complete Unknown di James Mangold, dedicato alla metamorfosi di Bob Dylan in icona della controcultura americana.

Il 3 novembre è la volta di Green Book di Peter Farrelly, viaggio nell’America degli anni Sessanta sulle tracce del pianista afroamericano Don Shirley e del suo autista italoamericano, un’amicizia capace di superare barriere e pregiudizi.

L’11 novembre arriva Priscilla di Sofia Coppola, ritratto intimo e struggente di Priscilla Presley, tra sogni, prigionia dorata e desiderio di emancipazione femminile.

Chiude la rassegna, il 19 novembre, Marianne & Leonard: Words of Love di Nick Broomfield, documentario sulla storia d’amore tra Leonard Cohen e Marianne Ihlen, specchio di un’epoca di libertà creativa e inquietudine poetica.

Ogni appuntamento sarà introdotto da un seminario aperto al pubblico alle 16.30, condotto da studiosi e critici musicali e cinematografici, seguito dalla proiezione alle 17.00.

L’ingresso è gratuito.

Vite in Musica è realizzato con il contributo del MiC / Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e curato da Luca Aversano ed Enrico Carocci con la collaborazione di Matteo Santandrea e Mattia Cinquegrani.