Fino al 15 giugno 2025 appuntamento con le visite guidate alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano, grazie al rinnovato impegno del Touring Club Italiano e del progetto Aperti per Voi.

Un’occasione imperdibile per esplorare uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti del patrimonio presidenziale italiano.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

A soli 25 chilometri dal cuore di Roma, immersa tra mare, pianura e colline, la Tenuta di Castelporziano si estende per oltre 6.000 ettari e racconta millenni di storia: dai primi insediamenti dell’età del Ferro, passando per le ville dell’epoca imperiale romana (come quella attribuita a Plinio il Giovane), fino ai fasti sabaudi e alla moderna funzione istituzionale.

Ogni sabato e domenica, esclusivamente su prenotazione, sarà possibile partecipare a una delle tre esperienze immersive proposte:

Percorso storico-artistico (durata: circa 3 ore e 15 minuti): un viaggio tra Museo archeologico, Castello, Residenza storica, Salone dei trofei, chiesa di San Filippo Neri, coffee house, Giardino della Regina, roseto e padiglioni delle carrozze e delle auto storiche.

(durata: circa 3 ore e 15 minuti): un viaggio tra Museo archeologico, Castello, Residenza storica, Salone dei trofei, chiesa di San Filippo Neri, coffee house, Giardino della Regina, roseto e padiglioni delle carrozze e delle auto storiche. Percorso archeologico (durata: circa 4 ore e 30 minuti): include il Museo, il celebre mosaico del Vicus Augustanus, le terme di Tor Paterno e altre strutture residenziali risalenti all’età imperiale.

(durata: circa 4 ore e 30 minuti): include il Museo, il celebre mosaico del Vicus Augustanus, le terme di Tor Paterno e altre strutture residenziali risalenti all’età imperiale. Percorso naturalistico (durata variabile): alla scoperta della biodiversità della tenuta, con guide ambientali e installazioni d’arte contemporanea del progetto “Quirinale Contemporaneo” che impreziosiscono l’ambiente.

Castelporziano è molto più di una residenza presidenziale: è uno scrigno di leggende, memorie storiche e testimonianze artistiche. Antico territorio del Laurentino, secondo la tradizione fu teatro dello sbarco di Enea nel Lazio. Secolo dopo secolo, ha attraversato epoche e dominazioni, fino a diventare simbolo della Repubblica Italiana.

Oggi, grazie alla collaborazione tra il Quirinale e il Touring Club Italiano, questo patrimonio torna ad aprirsi ai cittadini in modo consapevole e accessibile.

Come partecipare

Le visite sono prenotabili con almeno cinque giorni di anticipo tramite i siti ufficiali:

Un’occasione preziosa per vivere la storia, l’arte e la natura a pochi passi da Roma, guidati dalla passione e dalla competenza dei volontari TCI.