Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apre regolarmente le sue porte ai cittadini attraverso visite guidate che permettono di scoprire la storia, l’arte e gli ambienti di uno dei luoghi istituzionali più importanti d’Italia. Le visite si tengono un sabato al mese, da ottobre a giugno, con accessi programmati tra le 9:30 e le 13:00.
Le visite guidate durano circa 40 minuti e consentono l’accesso a gruppi di 40 persone per turno, con ingressi cadenzati ogni 30 minuti. L’esperienza offre uno sguardo privilegiato sulle stanze principali del Palazzo, incluse quelle utilizzate per riunioni istituzionali e attività governative.
Calendario delle visite e date di prenotazione
Gennaio 2026
- Sabato 17 gennaio
- Sabato 24 gennaio
- Prenotazioni aperte dal 15 dicembre 2025 alle ore 9:00
Febbraio 2026
- Sabato 7 febbraio
- Sabato 21 febbraio
- Prenotazioni aperte dal 15 gennaio 2026
Marzo 2026
- Sabato 14 marzo
- Prenotazioni dal 15 febbraio 2026
Aprile 2026
- Sabato 11 aprile
- Prenotazioni dal 15 marzo 2026
Maggio 2026
- Sabato 9 maggio
- Prenotazioni dal 15 aprile 2026
Giugno 2026
- Sabato 6 giugno
- Prenotazioni dal 15 maggio 2026
Come prenotare
Per partecipare alla visita, i privati cittadini devono inviare una richiesta all’indirizzo visite@palazzochigi.it, indicando:
- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Cittadinanza
- Recapito telefonico
È possibile prenotare fino a 6 partecipanti per richiesta.
Le prenotazioni vengono accettate solo nelle finestre previste e fino a esaurimento posti.
Per i non cittadini UE, è necessario allegare un documento che attesti la regolarità del soggiorno (passaporto con visti, permesso di soggiorno, ecc.).
Visite per scuole e università
Gli istituti scolastici e universitari possono inoltrare la richiesta esclusivamente tramite email istituzionale, dal 1 al 31 ottobre 2025, per un massimo di 50 partecipanti. Le richieste vengono elaborate in ordine cronologico.
Visite in lingua straniera
Su richiesta, possono essere organizzati tour guidati in inglese o spagnolo per gruppi di almeno 20 partecipanti.
Per informazioni aggiuntive, occorre scrivere al Servizio Visite di Stato all’indirizzo: visite@palazzochigi.it.
Curiosità su Palazzo Chigi
L’edificio risale al XVI secolo e inizialmente apparteneva alla famiglia Aldobrandini. Passò successivamente ai Chigi nel Seicento, da cui prende il nome.
La Sala dei Galeoni, Una delle sale più iconiche, utilizzata per conferenze e incontri ufficiali. Deve il nome agli affreschi che raffigurano flotte navali e imponenti galeoni.
La sede del Governo dal 1961
Anche se oggi Palazzo Chigi è universalmente riconosciuto come sede della Presidenza del Consiglio, questa funzione è relativamente recente: il trasferimento avvenne infatti nel 1961, sottraendo il primato a Palazzo Braschi.
Un palazzo “di passaggio” per la storia europea
Nel corso dei secoli l’edificio ha ospitato ambasciate, famiglie nobili e perfino collezioni d’arte di grande valore, alcune delle quali oggi conservate in musei pubblici.
Un affaccio privilegiato
Il palazzo si trova in una delle zone più simboliche di Roma, tra Piazza Colonna e Via del Corso, accanto alla Colonna di Marco Aurelio e a pochi passi dal Parlamento.