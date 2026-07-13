Le Terme di Caracalla di sera si illuminano per Notturno Imperiale: visite tra rovine, sotterranei e il più grande mitreo di Roma.

Roma dopo il tramonto mostra un volto ancora più affascinante, soprattutto quando a illuminarsi di sera sono le grandiose rovine delle Terme di Caracalla. Con le aperture serali di Notturno Imperiale è infatti possibile attraversare il complesso archeologico in un’atmosfera che sembra quasi sospesa, fino scendere nei suoi ambienti sotterranei e raggiungere il più grande mitreo scoperto nella Capitale, vivendo un viaggio suggestivo nel cuore della Roma antica.

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Notturno Imperiale: le Terme di Caracalla di sera tra rovine, gallerie e giochi di luce

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il percorso di Notturno Imperiale consente di visitare liberamente gli ambienti monumentali in superficie, valorizzati dall’illuminazione serale, e di scendere nella rete di gallerie che costituiva il cuore operativo delle antiche terme.

Qui si trovavano impianti e servizi indispensabili al funzionamento dell’intero complesso. La visita comprende anche il mitreo, il più grande rinvenuto a Roma, e lo Specchio d’Acqua, animato da giochi di luce. Gli appuntamenti sono in programma per il 16 e 23 luglio, il 2 agosto, il 19 e 26 settembre e il 15 ottobre 2026.

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L’ingresso è previsto dalle 19.30, con ultimo accesso alle 21.45 e uscita entro le 22.45. Il biglietto ordinario costa 8 euro, il ridotto 2 euro; il 26 settembre, per le Giornate Europee del Patrimonio, il prezzo sarà di 1 euro.

Sono ammessi al massimo 1.200 visitatori per serata, ma attenzione: i biglietti si acquistano soltanto online sulla piattaforma Musei Italiani. L’accesso principale è in viale delle Terme di Caracalla 52, mentre quello accessibile ai sotterranei parte da via Antonina 5.

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