Palazzo Farnesina apre le porte una volta al mese per i turisti che vogliono esplorare la collezione d'arte al suo interno

Aggiornamento

Il prossimo 4 ottobre si terrà la XXI edizione della Giornata del Contemporaneo in Italia, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani che, insieme a musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista, promuove la rete del contemporaneo a livello sia nazionale sia internazionale. Come nelle precedenti edizioni, per la rete estera delle Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura, la Giornata del Contemporaneo – Italian Contemporary Art avrà una durata più estesa, da sabato 4 ottobre a venerdì 10 ottobre 2025.



La promozione dell’arte e degli artisti contemporanei italiani (dei musei e dei luoghi del contemporaneo italiani e delle professionalità che compongono il nostro sistema del contemporaneo) è una delle attività prioritarie del Ministero degli Affari Esteri e della sua rete estera, portata avanti attraverso l’organizzazione di mostre, eventi, presentazioni, scambi e residenze d’artista. La manifestazione si avvale, infatti, oltre che del sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e della collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La visita straordinaria alla Collezione e ai principali ambienti del Palazzo della Farnesina, che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italiano, comprende quattro tour:

ore 10.30 visita del primo piano (opere dei maestri del Novecento) e del secondo piano dedicato all'arte degli anni '80 e '90

ore 11.00 visita del primo piano (opere dei maestri del Novecento) e del quinto piano – galleria della fotografia

ore 11.30 visita del primo piano (opere dei maestri del Novecento) e del secondo piano dedicato all'arte degli anni '80 e '90

ore 12.00 visita del primo piano (opere dei maestri del Novecento) e del quinto piano – galleria della fotografia

Le prenotazioni per questo evento saranno aperte fino al 1 ottobre. Una volta effettuata la prenotazione non sarà più possibile effettuare modifiche. Per le PRENOTAZIONI CLICCARE QUI

Non è, inoltre, possibile prenotarsi per più turni di visita consecutivi ed è richiesta una prenotazione per ogni singolo visitatore. La prenotazione è personale e non cedibile.

Si rammenta, infine, che ciascun turno ha una durata di circa 90 minuti, di cui i primi 60 minuti corrispondono alla visita del percorso d’onore al primo piano, uguale per ciascun turno. La restante durata del turno, circa 30 minuti, è dedicata alla visita del piano indicato dal percorso selezionato.

Per informazioni o eventuali chiarimenti scrivere a: dgdp.unic.colfarnesina@esteri.it

Visitare Roma è un’esperienza culturale unica soprattutto quando ci si imbatte nel Palazzo della Farnesina che è una tappa imperdibile.

Sede del Ministero degli Affari Esteri, si tratta di uno splendido edificio che non solo ospita gli uffici del governo, ma custodisce anche una delle più interessanti collezioni d’arte contemporanea in Italia.

La collezione d’arte a Palazzo della Farnesina

La Collezione d’arte presente nel Palazzo della Farnesina è un insieme di opere d’arte moderne e contemporanee, realizzate da artisti italiani di fama internazionale. Considerati dei veri capolavori, rappresentano per il nostro Paese le relazioni culturali e diplomatiche che l’Italia intrattiene con il mondo.

Quando è possibile visitare il Palazzo

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale apre le porte del Palazzo della Farnesina ogni ultimo venerdì del mese, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto. Le visite si svolgono nell’ambito del programma “Aperti per Voi” promosso dal Touring Club Italiano, nato nel 2005 con l’obiettivo di rendere accessibili al pubblico luoghi d’arte e cultura solitamente chiusi o difficilmente visitabili.

Le visite sono rese possibili grazie all’impegno dei volontari del Touring Club Italiano. La prenotazione è obbligatoria.

Informazioni utili per l’accesso

La partecipazione è gratuita e la visita ha una durata di circa 90 minuti. È consigliato arrivare con 15 minuti di anticipo, portando con sé il documento d’identità utilizzato in fase di registrazione.

Non è disponibile un servizio guardaroba: non sono ammessi caschi, trolley o borse di grandi dimensioni.

Come funziona

Si terrà venerdì 26 settembre la prossima apertura al pubblico della Collezione e del Palazzo della Farnesina. La giornata rientra nell’iniziativa “Aperti per voi” del Touring club Italiano a cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aderisce dal 2016.

Oltre a visitare i principali ambienti del palazzo e le sezioni tematiche della Collezione Farnesina, sarà possibile prenotarsi per un percorso di visita che offrirà la possibilità di percorrere gli spazi dell’Unità di Crisi e scoprire le principali attività svolte per la tutela dei cittadini italiani all’estero e di visitare la “Sala delle Bandiere”, dove è custodita la più grande raccolta di bandiere internazionali della Pubblica Amministrazione italiana.

L’evento comprende tre diversi tour:

ore 12.00 visita del primo piano (opere dei maestri del Novecento) e del quinto piano – galleria della fotografia.

ore 14.30 visita del primo piano (opere dei maestri del Novecento) e del secondo piano dedicato alle ricerche artistiche sviluppate tra gli anni ’80 e ’90.

ore 15.00 visita ai principali ambienti di rappresentanza del Palazzo al primo piano (45 minuti ca.), alla Sala delle Bandiere e all’Unità di Crisi (45 minuti circa). In caso di impegni istituzionali improvvisi, la visita all’Unità di Crisi sarà sostituita con il tour in una delle gallerie tematiche della Collezione.

Per prenotare basterà iscriversi sul sito ufficiale. La prenotazione è personale e non cedibile. Ogni tour ha la durata di 90 minuti.

Le prenotazioni per questo evento chiuderanno il 18 settembre.

FOTO: SHUTTERSTOCK