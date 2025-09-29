Dal 4 ottobre al 9 novembre, la Capitale diventa un grande atlante a cielo aperto: musica, storie e poesia per riscoprire Primavalle, Pineta Sacchetti e i quartieri del Municipio XIV.

Roma torna a camminare e a raccontarsi. Sabato 4 ottobre prende il via la terza edizione del Festival delle Passeggiate 2025 – Tutte le strade portano a te, il progetto di Dominio Pubblico ETS con la direzione artistica di Giulia Ananìa e Tiziano Panici, che fino al 9 novembre trasformerà il Municipio XIV in un palcoscenico diffuso.

Ad aprire il festival sarà una coppia d’eccezione: Violante Placido e Tommaso “Piotta” Zanello, insieme al compositore Francesco Santalucia, con la passeggiata narrativa-musicale “La montagna del sapone”, in programma sabato 4 ottobre alle 10:30 a Primavalle (meeting point Piazza Clemente XI).

Non una semplice camminata, ma un varco narrativo che usa una storica espressione romana – “Non vengo mica dalla montagna del sapone” – per raccontare il quartiere, la sua storia e la sua memoria collettiva. Tra musica dal vivo, parole e ricordi, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio poetico che restituisce dignità e voce a uno dei territori simbolo della Roma popolare.

Festival passeggiate, il programma del weekend

Sabato 4 ottobre | Primavalle | 10:30-13:00 – La montagna del sapone con Violante Placido, Piotta e Francesco Santalucia

– La montagna del sapone con Violante Placido, Piotta e Francesco Santalucia Domenica 5 ottobre | Pineta Sacchetti | 10:30-13:00 – Noi siamo gli alberi con Giulia Ananìa, Tiziano Panici, Francesco Forni e la Titubanda

La partecipazione è gratuita (prenotazione consigliata: info@dominiopubblicoteatro.it)

“Il Festival delle Passeggiate mette in relazione ambiente, arte e comunità – spiega l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio – trasformando il camminare in un atto culturale e di appartenenza.”

Fino al 9 novembre, otto appuntamenti accompagneranno i romani alla scoperta di Primavalle, Pineta Sacchetti, Quartaccio, Torresina, Monte Mario, Torrevecchia e Ottavia. Tra i protagonisti di questa edizione, oltre a Piotta e Violante Placido, anche Anonima Armonisti, Astronza, Militant A, Yari Selvetella, Nicola Campiotti, Adriano Bono, Lavinia Mancusi, Fabio Magnasciutti e tanti altri.

Info e programma completo:

dominio-pubblico-teatro.it

