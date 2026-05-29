Dal 7 al 21 giugno, la storica Villa De Sanctis si trasforma in un palcoscenico diffuso all’aperto dedicato all’avanguardia performativa e ai talenti under 35. Tutti gli eventi sono gratuiti

Un palcoscenico a cielo aperto nel verde di Roma per raccontare i nuovi confini del circo contemporaneo under 35. Dal 7 al 21 giugno, lo spazio storico di Villa De Sanctis nel quadrante est della capitale, ospiterà la rassegna “Villaggio De Sanctis – Nuova Scena”, una forma di spettacolo interamente dedicata alla giovane creazione nel panorama delle arti performative.

Il progetto – sotto la direzione artistica di Leonardo Varriale, ideato e prodotto da MeltingPot – nasce con l’obiettivo di dare spazio e voce a una nuova generazione di giovani autori, interpreti e compagnie indipendenti, artisti emergenti e studenti di scuole di alta formazione professionale, proponendo lavori che attraversano giocoleria, acrobatica, teatro musicale e pratiche partecipative.

Oltre la tradizione: poesia, corpo e innovazione

Dimenticate i cliché del circo tradizionale, “Nuova Scena” propone un viaggio in cui le discipline circensi si mescolano con la danza contemporanea, il teatro fisico, la musica dal vivo e le arti visive. Gli artisti coinvolti, infatti, fanno ricorso al corpo e alla tecnica per dialogare con il pubblico, affrontando temi attuali, ma in un’atmosfera informale e ravvicinata. La ricerca artistica e la sperimentazione restituiranno così al circo una dimensione poetica e critica, capace di stringere un legame forte con la cittadinanza e lo spazio urbano.

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Il Programma: tre domeniche di spettacoli e laboratori

La rassegna si articolerà in tre domeniche consecutive a partire dal pomeriggio, unendo performance di altissimo livello a laboratori aperti a tutte le età.

Ad aprire la rassegna, domenica 7 giugno, sarà MESS del Collettivo MESS – Scuola Romana di Circo, esito performativo dedicato alle nuove metodologie del circo contemporaneo. Seguirà 99 Grammi del Collettivo Cia Lupa, anteprima che indaga la giocoleria come linguaggio dell’instabilità e della fragilità del gesto, e Modus Operandi della Compagnia Zumo, studio performativo che intreccia acrobatica aerea e giocoleria in una riflessione sul lavoro contemporaneo e sulla meccanizzazione dei corpi.

Domenica 14 giugno il programma prosegue con Equilibrio di Fiamma Martinangeli, esperienza interattiva dedicata all’equilibrio circense, e con La storia vera di Pazzerotto di Anita Monaco, spettacolo di circo teatro che attraversa teatro musicale e dimensione onirica in una drammaturgia costruita per quadri simbolici.

La giornata conclusiva, domenica 21 giugno, si aprirà con Circus Playground a cura di Circo Svago, laboratorio esperienziale e percorso ludico-performativo rivolto a pubblici di tutte le età, seguito da Cerchi in testa di Grazia Palermo, performance che esplora le potenzialità espressive dell’hula hoop tra giocoleria tecnica, danza e arte performativa.

Info utili e prenotazioni

Tutti gli appuntamenti di “Villaggio De Sanctis – Nuova Scena” sono completamente gratuiti. Tuttavia, per garantire la sicurezza e il rispetto delle capienze degli spazi, la prenotazione è obbligatoria per ciascun evento in cartellone. È possibile riservare il proprio posto sul sito ufficiale www.meltingpotroma.it/nuovascena o richiedere informazioni a info@meltingpotroma.it.