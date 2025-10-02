La IV edizione porta a Villa De Sanctis compagnie internazionali, spettacoli in anteprima e laboratori per famiglie, tutti a ingresso libero

Dal 15 al 19 ottobre 2025 Roma Est diventa la capitale del circo contemporaneo con la nuova edizione di Villaggio De Sanctis, la rassegna gratuita organizzata da MeltingPot e diretta da Leonardo Varriale. Per cinque giorni, il cuore verde di Villa De Sanctis si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con oltre 8 appuntamenti tra spettacoli, laboratori e performance, tutti a ingresso libero.

Grande attesa per l’arrivo, per la prima volta a Roma, della compagnia svizzera Théâtre Circulaire, che porterà in scena tre spettacoli tra comicità, equilibrio e poesia: Post-apocalyptique Clown Show, Per un pelo e Porte-à-Faux. Accanto a loro, il Collettivo Flaan con Theseus², un viaggio che mescola voce, acrobatica e visual design.

Il programma di Villaggio De Sanctis 2025 si arricchisce con nomi italiani di rilievo: la magia scenica di Andrea Romanzi/Mago VeraMente, le attività partecipative di CircoSvago con i suoi laboratori per famiglie, e il gioco fisico del Duo CIRCOlante.

Villaggio De Sanctis è molto più di un festival: è un progetto culturale che porta l’arte fuori dai luoghi convenzionali, costruendo un’esperienza inclusiva e accessibile. Il circo contemporaneo non è solo intrattenimento, ma un linguaggio capace di unire acrobatica, danza, teatro, musica dal vivo e arti visive, raccontando storie e stimolando riflessioni.

Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgono a Villa De Sanctis (ingresso consigliato da via Casilina 665).
Info e prenotazioni: villaggiodesanctis.it