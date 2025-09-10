Due settimane di musica ad ingresso libero per chiudere la stagione estiva con una grande carica di energia ed entusiasmo. Dal 12 al 25 settembre la programmazione della rassegna organizzata dal Cotton Club

Due settimane di musica ad ingresso libero per chiudere la stagione estiva con una grande carica di energia ed entusiasmo. Dal 12 al 25 settembre torna il Village Celimontana, rassegna organizzata dal Cotton Club che questa volta si presenta in una dimensione più ridotta nel tempo ma con un cartellone ricco di eventi culturali e appuntamenti trasversali. L’edizione di quest’anno sarà come una preparazione al Festival che si svolgerà nell’estate 2026 e che sarà nuovamente un centro dell’estate romana. La bellezza di Villa Celimontana sarà il palcoscenico di tante serate adatte a un pubblico di tutte le età. L’apertura del festival sarà affidata al trio guidato da Daniele Corvasce che renderà omaggio al leggendario chitarrista Django Reinhardt e a seguire tanti altri concerti con artisti di livello nazionale e internazionale. Tutti i lunedì ‘Greg ogny luneday’, serata a cura di Claudio “Greg” Gregori, che scuoterà il pubblico con il suo groove e la sua innata comicità. I concerti raddoppiano il sabato e la domenica con il brunch storia e musica dove si parlerà di musica, aneddoti, storie all’ora di pranzo con l’accompagnamento di un’esibizione live. Tra gli altri nomi in cartellone Kisito Trio, Guido Giacomini, Max Paiella, Les Chats Noirs, Giorgio Rosciglione, Italian Groove Collective, Eddy Palermo, Max Maglione e la Conventicola degli Ultramoderni. Una delle novità è la collaborazione con il prestigioso Festival della Letteratura di Viaggio, in programma dal 26 settembre al 5 ottobre, che quest’anno si gemella con il Village Celimontana. I direttori artistici Francesco Ottavi e Antonio Politano hanno impreziosito i contenuti dei due Festival programmando delle perle, grandi sorprese da scoprire giorno dopo giorno.“Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura”

VILLAGE CELIMONTANA 2025

Dal 12 al 25 settembre

Nella suggestiva cornice di Villa Celimontana

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Ingresso libero

PROGRAMMAZIONE

TUTTI I GIORNI DAL 12 AL 25 SETTEMBRE

EMONS – AUDIOLIBRI IN FILODIFFUSIONE

Una selezione di audiolibri in filodiffusione per un’ora prima degli eventi sul palco per i giorni di Jazz Village Festival. Dal 12 al 23 settembre a partire dalle ore 20:00 alle 21:00, dal 23 al 25 settembre, dalle 22:00 alle 22.30.

VENERDI’ 12 SETTEMBRE

DANIELE CORVASCE TRIO – ORE 21:00

Il Daniele Corvasce Trio, guidato dal chitarrista pugliese Daniele Corvasce, con Mauro Gregori alla chitarra e Lorenzo Guidi al contrabbasso, unisce tradizione manouche e sensibilità contemporanea, affermatosi anche con il recente album Gypsy Impressions presentato nei principali festival italiani ed europei dedicati alla musica di Django Reinhardt e non solo. Il trio, oltre ad essere un punto di riferimento nella scena nazionale, vanta la collaborazione con la leggenda della chitarra manouche Tchavolo Smith con attivo numerosi concerti ed eventi prestigiosi.

Line-up

Daniele Corvasce, chitarra solista

Mauro Gregori, chitarra ritmica

Lorenzo Guidi, contrabbasso

SABATO 13 SETTEMBRE

MAX PAIELLA – ROMA SUL MISSISSIPPI – ore 21:00

Roma sul Mississippi è un percorso di canzoni che vanno dal country blues di Robert Johnson alle canzoni romane del grande Romolo balzani. Un viaggio dove il fiume è protagonista il Mississippi come il Tevere, di una musica con delle peculiarità secondo me simili. Il viaggio sarà anche nell’ambito del dixieland del jazz del soul e della musica che a Roma come in Italia ha fatto del blues una propria componente a volte musicale come Pino Daniele A volte animica come in Gabriella Ferri.

DOMENICA 14 SETTEMBRE

DOMENICA 14 SETTEMBRE

BRUNCH STORIE E MUSICA – ore 13:00

QUANDO QUANDO QUANDO

E ALTRE CANZONI CHE OGGI NON POTREMMO ASCOLTARE

A CURA DI FABIANO PETRICONE, con la partecipazione di DARIO SALVATORI

Lezione Spettacolo di Fabiano Petricone (Conservatorio di Santa Cecilia, Accademia di Belle Arti di Bologna) con incursioni impertinenti di Dario Salvatori (Rai), trapunte dalla voce e dal pianoforte di mademoiselle Clara Simonoviez, sostenuti dal sassofono di Giuseppe Ricciardo e ritmate dalla batteria di Alberto Botta

Line-up

Clara Simonoviez, piano e voce

Giuseppe Ricciardo

Alberto Botta, batteria

DOMENICA 14 SETTEMBRE

KISITO TRIO – ORE 21:00

MICHEL AND FRIENDS

KISITO TRIO è una formazione composta da artisti uniti della grande passione per la musica soul e jazz. Uniscono la loro tradizione africana ad un’ampia formazione musicale presso varie scuole di musica in Europa e in Africa. Un gruppo che rappresenta un esempio vivente di mescolanza di culture che ha saputo arricchirsi dall’incontro con la musica occidentale senza mai intaccare la profonda identità africana delle proprie radici. Il progetto nasce come Kisito Group nel 1988 in Senegal, a Dakar dall’incontro di otto artisti, provenienti dagli studi presso il “Conservatoire International de la Musique” di Dakar, tutti uniti dalla grande passione per la musica soul. Prendono il nome da Kisitò, il giovane ragazzo 12 enne dell’Uganda, messo al rogo perché non voleva rinunciare al suo credo religioso. Per questo vogliono essere il simbolo della gioventù africana che sogna la pace, l’unione fra le culture ed il rispetto fra i popoli. I Kisito hanno consolidato la propria identità musicale, facendo nascere un genere afro-reggae assolutamente particolare e di grande ricchezza che sconfina liberamente sia nel jazz, nel funky e nel soul, che verso soukous, zouk, makossa, i ritmi chiave della musica africana senza mai dimenticare le proprie origini più profonde, i temi tradizionali del Senegal e la musica mbalach. In questo senso i Kisito rappresentano un esempio vivente di mescolanza di culture.

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE

GREG OGNI LUNEDAY – 21:00

GREG & CROONER SWING

L’atmosfera rilassata, ma grintosa degli hotel di Las Vegas degli anni “50 e “60 riacquista energia e freschezza con questo eccellente quartetto Swing. Greg, diligente allievo di Dean Martin e Frank Sinatra, lascia esplodere tra le note ficcanti battute a tema. Il repertorio spizzica tra gli standard più e meno noti del genere, arrangiati per il dinamico quartetto e serviti con garbo da Greg, esperto conoscitore di questo stile, che si diverte anche nel proporli nel suo riadattamento con liriche in italiano. Ordinate un buon whisky, accendete la vostra sigaretta, rigorosamente elettronica (per carità), e lasciatevi trasportare nello spazio e nel tempo in un elegante hotel della più calda città del divertimento del Nevada.

MARTEDI’ 16 SETTEMBRE

LA CONVENTICOLA DEGLI ULTRAMODERNI – ORE 21:00

presenta – SOTTO LE STELLE DEL VARIETÀ

Madame De Freitas e il Sior Mirkaccio vi invitano a immergervi nei loro sogni lucidi. La sciantosa e il fine dicitore portano in giro per la capitale il carrozzone de La Conventicola degli ULTRAMODERNI per trasformare Villa Celimontana in un intimo tabarin sotto il cielo di Roma, lasciandosi ispirare dalle anime circostanti. Il suono dell’ultramodernità sarà accompagnato dal ritmo di Alberto Botta, tra atmosfere giocose e malinconiche, astrazioni che dal trapassato prossimo conducono al futuro anteriore. Tutti ai posti di divertimento! Che l’ultranotte abbia inizio…

MERCOLEDI 17 SETTEMBRE

LES CHATS NOIRS – ore 21:00

Il gruppo Les Chats Noirs racconta un viaggio in bianco e nero nella Parigi degli anni Trenta e Quaranta attraverso melodie francesi tra le più note come La Chanson e Ménlimontant. Le chitarre manouche di Augusto Creni e Daniele Corvasce, il contrabbasso di Gattone danno il ritmo alla musica che esplora sonorità tradizionali con il vezzo della ricerca e della contaminazione di nuovi orizzonti musicali. Un’atmosfera parigina, divertente e absolument délicieuse evocata dalla voce sinuosa di Clara Simonoviez, che scalda il gusto contemporaneo. Una narrazione che intreccia musica e poesia, muovendo dai versi di Baudelaire, finendo con il pop di un secolo dopo.

GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE

GUIDO GIACOMINI SWING DOGS – ORE 21:00

Sul palco del Village Celimontana arriva Guido Giacomini Swing Dogs per una serata che vi farà ballare come negli anni ‘30! La formazione è composta da Guido Giacomini al contrabbasso e voce, Piercarlo Salvia sax & clarinet e Federico Procopio alla chitarra.

VENERDI’ 19 SETTEMBRE

GIORGIO ROSCIGLIONE QUARTET – ORE 21:00

Il quartetto guidato da Giorgio Rosciglione al pianoforte offre una raffinata rilettura di celebri jazz standard del Novecento, capolavori composti tra gli anni ’30 e ’60 da autori che hanno segnato la storia della musica. Brani senza tempo che, grazie alla solidità della loro struttura e alla forza espressiva universale, continuano ancora oggi a emozionare ed essere reinterpretati con rinnovata freschezza. Accanto a Rosciglione, la formazione vede Marcello Zini alla chitarra, Luca Primo al contrabbasso e Mauro Salvatore alla batteria. Ogni musicista contribuisce con la propria sensibilità a un progetto corale che unisce fedeltà alla tradizione e libertà interpretativa: Zini arricchisce il dialogo armonico con gusto personale e rigore filologico, mentre Primo e Salvatore danno vita a una sezione ritmica solida, elegante e perfettamente bilanciata. La lunga esperienza internazionale di Rosciglione conferisce al gruppo una forte identità: una proposta musicale che non ricerca l’avanguardia a tutti i costi, ma privilegia il valore di un dialogo autentico con la tradizione jazz, restituendole freschezza e attualità.

SABATO 20 SETTEMBRE

BRUNCH STORIE E MUSICA

GEORGE, MY BROTHER – ORE 13:00

DEDICATO A GEORGE GERSHWIN

Uno spettacolo dedicato a una delle figure più iconiche del jazz mondiale dove Roberto Menichini, impersonifica la figura di Ira Gershwin e Gianmarco Giannetti quella del celeberrimo George Gershwin. In questa rappresentazione Ira, fratello del celeberrimo George e suo ispiratore e paroliere, racconta il loro profondo legame umano e professionale che li ha portati ad essere, fino alla prematura e tragica fine di George, la coppia d’oro dell’intera produzione musicale statunitense dagli anni 20 agli anni 40. Sostenuta dall’esecuzione dei brani più rappresentativi, la narrazione di Ira si articola tra aneddoti privati e grandi successi pubblici. Il loro contributo artistico influenzerà significativamente i compositori degli ultimi cento anni.

SABATO 20 SETTEMBRE

ITALIAN GROOVE COLLECTIVE – ORE 21:00

Italian Groove Collective: Il nuovo collettivo Nazionale dei Musicisti Professionisti uniti dalle sonorità Funk-Soul-Jazz. Fino ad oggi questo genere (molto apprezzato non solo in tutto il mondo ma anche qui in Italia) è stato poco rappresentato. Groove e Soul sono due termini molto usati nel quotidiano musicale. La novità consiste nel voler proporre queste sonorità in Italia e all’estero con un unico marchio che rappresenti i migliori musicisti italiani che come denominatore comune hanno questi ritmi innati. L’ Italian Groove Collective è un incontro inedito che intende presentarsi sotto un’egida comune con un progetto discografico unitamente a concerti live. Il collettivo è formato da eccezionali artisti italiani, di grande fama ed esperienza nei palchi più prestigiosi, che hanno al loro attivo numerose pubblicazioni che vanno dal pop al soul al jazz con la partecipazione di alcuni “outsider” stranieri legati all’Italia. IL LIVE: Il collettivo intende proporre il proprio repertorio dal vivo creando così un “movimento” nazionale in cui, a seconda della zona di esibizione, sia prevista la partecipazione dei tanti artisti locali che hanno aderito al progetto. Il repertorio live prevede l’esecuzione di brani del loro album insieme ad un sentito omaggio a due grandi sassofonisti prematuramente scomparsi e considerati i padri putativi del genere: David Sanborn e Grover Washington Jr. Recentemente, sono stati invitati dalla famosa sassofonista americana Mindi Abair a rappresentare l’Italia nel suo Wine & Jazz festival 2025 che si è svolto tra fine maggio e giugno in Piemonte.



Line-up

Costantino “Kosta” Ladisa: Saxophone

Jacopo Carlini: Keyboards

Matteo Carlini: Electric Bass

Cristiano Micalizzi: Drums

DOMENICA 21 SETTEMBRE

DOMENICA 21 SETTEMBRE

BRUNCH STORIE E MUSICA

EDDY PALERMO BRASILIAN JAZZ TRIO – ore 13:00

Dopo anni di Brasile, ed importanti collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi della musica brasiliana tipo Leny Andrade, Toninho Horta, Roberto Menescal, Joao Donato, Miucha e molti altri, questa volta Eddy Palermo ci propone un trio con due eccellenti musicisti, ovvero Daniele Baatteriasirico al basso e Valerio Vantaggio alla b. Con la sua personale fusione tra jazz e ritmi Brasiliani, Eddy ci propone un repertorio basato sui grandi autori come Jobim, Nascimento, Donato, Einhorn, Djavan, ecc. il tutto con rivisitazioni personali.

DOMENICA 21 SETTEMBRE

LA VITA A 45 GIRI – ore 21:00

UNO SPETTACOLO COMICO MUSICALE DI E CON MAX MAGLIONE

Prosegue il tour di Max Maglione con LA VITA A 45 GIRI, lo spettacolo comico-musicale con il maestro Luigi Mas al pianoforte, una serata per ridere, cantare, ricordare e fare del bene. Frammenti di vita, canzoni che abbiamo nel sangue, storie buffe e vere che sanno di mare, di primi baci, di leggerezze che ci mancano. Un viaggio tra il lato A delle risate e il lato B delle emozioni. Con una puntina che gira, e un cuore che suona sarà una serata solidale che sostiene la Casa di Peter Pan, che ospita bambini malati di cancro e le loro famiglie. Risate che diventano carezze, musica che diventa abbraccio.

LUNEDI’ 22 SETTEMBRE

GREG OGNI LUNEDAY – ore 21:00

GREG & THE THREE BILLIES

Claudio Gregori in arte GREG, il celebre comico del duo “Lillo & Greg” da sempre appassionato del Rock’n’Roll e Rockabilly che pervase l’America degli anni ’50, si cimenterà nell’esecuzione di brani di Buddy Holly, Johnny Cash, Elvis del periodo Sun Records, Carl Perkins e tanti altri Rockabilly “originators” riproposti col il fedelissimo “drumless” sound dell’epoca, accompagnato da due noti “Rebel Cats” della capitale, musicisti dall’esperienza ventennale nel genere, quali: Andrea Pesaturo (chitarra) e Ivano Sebastianelli (contrabasso), Riccardo Colsante (batteria) i Three-Billies, vi trascineranno nelle atmosfere e nei ritmi degli anni 50 con quell’entusiasmo e spensieratezza tipica della più grande rivoluzione musicale di tutti i tempi.

MARTEDI’ 23 SETTEMBRE

IL TURISMO CHE NON PAGA – ORE 20:00

DIBATTITO SUL TURISMO RESPONSABILE

Riflessione sul costo reale del turismo e le sue conseguenze sociali ed economiche



Interverranno Cristina Nadotti, Viola Giannoli, Camilla Elisabetta Ghioni. Appuntamento organizzato in collaborazione con il Festival della Letteratura di Viaggio.

PREMIO NAVICELLA D’ORO – ORE 21:00

PREMIAZIONE MUSICALE

PAOLO FRESU IN CONVERSAZIONE CON ANDREA SILENZI DI REPUBBLICA

Appuntamento organizzato in collaborazione con il Festival della Letteratura di Viaggio.

EMONS – AUDIOLIBRI IN FILODIFFUSIONE – ORE 22:00

MARTEDI’ 23 SETTEMBRE (concerto)

SIMONE CALOMINO E L’ULTRACOMPLESSINO – ORE 22:30

Simone Calomino, l’ultimo canzonettista, vi accompagnerà a braccetto in un viaggio musicale, un po’ languido, un po’ sincopato, nella canzone italiana dei primi del Novecento. Ad accompagnarlo in questo percorso ci saranno Mirko Dettori al pianoforte e Alberto Botta alla batteria. Le sorprese non mancheranno! Sono attesi ospiti e amici speciali che verranno a trovarci e forse ci regaleranno qualche piccola performance!

MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE

OCEANIDES DI RICCARDO CAPOFERRO (IL SAGGIATORE) – ORE 20:00

Presentazione del libro Oceanides di Riccardo Capoferro pubblicato da Il Saggiatore, accompagnato dalla proiezione di immagini, da suoni e da mappe, carte geografiche.

Parteciperanno Orfeo Pagnani, Antonio Bocchinfuso e rappresentanti della comunità palestinese. Appuntamento organizzato in collaborazione con il Festival della Letteratura di Viaggio. Interverranno Riccardo Capoferro in conversazione con Claudio Oreste Menafra, saggista. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Festival della Letteratura di Viaggio

LA NECESSITÀ DELLA PALESTINA– ORE 21:00

Presentazione libri

Libro di poesia ‘Il loro grido è la mia voce’ di Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini e Leonardo Tosti (Fazi Editore). Palestina nonostante di Emanuela Crosetti (Exorma). Ospiti Orfeo Pagnani, Antonio Bocchinfuso e rappresentanti della comunità palestinese. Appuntamento organizzato in collaborazione con il Festival della Letteratura di Viaggio

EMONS – AUDIOLIBRI IN FILODIFFUSIONE – ORE 22:00

MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE (concerto)

LLINO PATRUNO JAZZ SHOW – ORE 22:30

Torna al Cotton Club la storia del Dixieland, raccontata dal Lino Patruno Jazz Show, ripercorrendo le musiche tradizionali. La Band da decenni è attiva nel rappresentare il Jazz di Chicago e New York dagli anni’20 agli anni ’60, fedele allo stile degli All Stars di Eddie Condon. Le esperienze di Lino Patruno vanno da quelle jazzistiche in concerto, in sala di registrazione, in TV a quelle di attore di cabaret, di teatro e di cinema; da leader di jazz band alla composizione di musiche da film e per il teatro; dal ruolo di sceneggiatore a quello di produttore cinematografico; da organizzatore di festival del jazz a presentatore e regista televisivo. Le esperienze di Lino Patruno vanno da quelle jazzistiche in concerto, in sala di registrazione, in TV a quelle di attore di cabaret, di teatro e di cinema; da leader di jazz band alla composizione di musiche da film e per il teatro; dal ruolo di sceneggiatore a quello di produttore cinematografico; da organizzatore di festival del jazz a presentatore e regista televisivo. Lino Patruno è nato a Crotone nel 1935 e iniziò la sua carriera nel 1954 nelle prime jazz band che agivano a Milano negli anni ’50 (la Riverside Jazz Band e la Milan College Jazz Society). Negli anni ’60 assieme a Roberto Brivio. Gianni Magni e Nanni Svampa costituisce “Il Teatrino Dei Gufi”, primo esempio di cabaret italiano ispirato a quello francese che si scioglie nel 1970. In seguito, nei primi anni ’70, assieme a Nanni Svampa e Franca Mazzola, continuò l’attività teatrale e cabarettistica realizzando inoltre per la RAI alcune serie televisive di grande successo fra le quali ricordiamo “Portobello” che lo rende popolare.Ha suonato e inciso dischi con alcuni dei grandi maestri della storia del jazz (Albert Nicholas, Joe Venuti, Bill Coleman, Wingy Manone, Bud Freeman, Teddy Wilson, Peanuts Hucko, Bob Haggart, Dick Cary, Jimmy McPartland, Eddie Miller, Yank Lawson, Billy Butterfield, Bob Wilber, Spiegle Willcox, Dick Wellstood, Tony Scott, Bucky Pizzarelli, Wild Bill Davison, Kenny Davern, Barney Bigard, Pee Wee Erwin…) Con Pupi Avati ha scritto la sceneggiatura del film “Bix” che ha rappresentato l’Italia al Festival di Cannes nel 1991, curandone anche la colonna sonora assieme a Bob Wilber. Fra i festival internazionali a cui Patruno ha preso parte ricordiamo quello di Sanremo nel 1963, quello di Nizza nel 1976 e ’77, quello di Breda (Olanda) nel 1978, quello di Pompei, di Palermo, di Lugano, di Lucerna, di Berna, di Sargans, di Dusseldorf, di Varadero (Cuba), tutti negli anni ’80; quello di Davenport (Iowa – USA), quello di Libertyville (Chicago) negli anni ‘90, quelli di Ascona (1998/ 2003). Lino Patruno vive a Roma dove si occupa anche di cinema; inoltre è membro della Giuria del David di Donatello. Tra i film a cui ha preso parte ricordiamo “Amarcord” di Federico Fellini e “Mussolini, ultimo atto” di Carlo Lizzani; tra le colonne sonore da lui firmate “Guerra di spie” di Duccio Tessari e “Prova di memoria” di Marcello Aliprandi con Franco Nero, di cui è stato anche produttore; fra le colonne sonore per il teatro: “Ti amo Maria” con Carlo Delle Piane (più tardi anche film), “Disposto a tutto” con Maurizio Micheli e “Crimini del cuore” per la regia di Nanni Loy.

GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE

TEMPESTA. VARIAZIONI DA SHAKESPEARE – ORE 21:00

Evento teatrale site-specific ispirato a ‘La Tempesta di Shakespeare’, riscrittura sonora e immersiva a più voci sui temi del potere, del tempo e dell’età che avanza, in collaborazione con Teatro Mobile. Nel cast artistico Raffaele Gangale, Paolo Musio, Fabrizio Parenti, musiche di Felice Zaccheo, regia di Marcello Cava, interventi artistici di OCRA. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Festival della Letteratura di Viaggio. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione sul sito del Festival della Letteratura di Viaggio.

GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE

MADE IN L.A. – ORE 22:30

Un vero e proprio omaggio a Los Angeles, la città che è stata culla di tanta grande musica, dal funky allo smooth jazz passando per la Fusion e il migliore pop-soul. Quattro musicisti uniti

dall’amore per la musica Made in LA che vi accompagneranno tra capolavori, tra gli altri, di Tom Scott, degli Yellowjackets, di Stevie Wonder e di Michael Jackson fino ad arrivare a Bob James e Jeff Lorber. Un concerto coinvolgente, caldo e solare come le strade di LA!

Lorenzo Feliciati – Basso elettrico: ha collaborato in studio e dal vivo tra gli altri con Niccolò Fabi, Bob Mintzer (Yellowjackets), Cuong Vu (Pat Metheny Group), Pat Mastelotto (King Crimson, Mr Mister).

Costantino “Kosta” Ladisa – Saxed EWI: da anni sax e voce degli Adika Pongo ha inoltre suonato con Lionel Richie, Mike Francis, Leroy Gomez Santa Esmeralda, Fred Wesley, Frank Mc Comb, Mindi Abair ed altri.

EJ-Voce e Tastiere: giovanissimo talento al pianoforte ed alla voce, grande estimatore e conoscitore del genere e vera forza della natura! È stato ospite di Serena Brancale durante molti suoi concerti.

Giampaolo Scatozza- batteria: Nel suo spostarsi tra Italia, Canada e Londra ha collaborato tra gli altri con Tom Jones, Paul Young, Spice Girls, Groove Armada e Stanley Turrentine.