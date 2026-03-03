È uno dei luoghi più amati e fotografati della Capitale, meta quotidiana di romani e turisti che restano ogni volta incantati dalla sua bellezza senza tempo. Villa Pamphilj continua a essere un punto di riferimento per chi cerca natura, arte e storia nel cuore di Roma.

Tra viali alberati, giardini seicenteschi e panorami mozzafiato, custodisce un autentico gioiello architettonico: il Casino del Bel Respiro, conosciuto anche come Casino del Bel Respiro.

Un capolavoro voluto da Innocenzo X

Il Casino, detto anche “dell’Algardi”, fu realizzato per volere di Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), che ne commissionò la costruzione a partire dal 1644 come residenza di rappresentanza immersa nel verde della villa lungo via Aurelia Antica, nelle vicinanze delle arcate dell’acquedotto.

Pensato come dimora nobiliare di campagna dei principi Pamphilj, l’edificio si distingue ancora oggi per le sue eleganti facciate ricche di rilievi, fregi e statue. I giardini, realizzati nel Seicento, conservano tuttora l’impianto originario, con interventi successivi nel Settecento quando furono ridisegnati su impulso dei francesi.

Un luogo di straordinaria suggestione, che purtroppo è visitabile solo in alcune date selezionate durante l’anno.

Le visite guidate al Casino del Bel Respiro si svolgono dalle 9:30 alle 13:00, con gruppi di 40 persone per turno e una durata di circa un’ora.

La prossima data disponibile è:

Sabato 21 marzo 2026

(prenotazioni aperte dal 15 febbraio 2026)

A seguire, il calendario completo 2026:

Sabato 18 aprile 2026

(prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 marzo 2026)

(prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 marzo 2026) Sabato 16 maggio 2026

(prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 aprile 2026)

(prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 aprile 2026) Sabato 13 giugno 2026

(prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 maggio 2026)

Le date autunnali 2025 (27 settembre e 18 ottobre) risultano ormai trascorse.

Come prenotare

I privati cittadini che desiderano partecipare alla visita guidata devono inviare una richiesta completa con i dati anagrafici di tutti i partecipanti (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza) e un recapito telefonico all’indirizzo email:

visitealgardi@palazzochigi.it

È possibile inserire un massimo di 6 nominativi per ciascuna richiesta.

Il servizio di prenotazione è attivo esclusivamente nelle date indicate e fino a esaurimento posti. Non verranno prese in considerazione richieste inviate al di fuori dei termini stabiliti.

Un’occasione rara per scoprire uno degli angoli più affascinanti e meno accessibili di Roma, incastonato nel verde della villa più grande della città. Un appuntamento da segnare in agenda per chi vuole vivere un’esperienza unica tra arte, storia e meraviglia.