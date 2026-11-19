A Roma, Villa Lante al Gianicolo apre gratis per due mattine: un gioiello rinascimentale con vista mozzafiato. Ecco quando visitarlo.

Tra i tesori meno conosciuti di Roma c’è una villa rinascimentale che domina la città dall’alto del Gianicolo. Si tratta di un luogo estremamente affascinante, in grado di regalare scorci panoramici e custodire secoli di storia, che per due mattine aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico. L’occasione permetterà di scoprire gratuitamente uno degli angoli più suggestivi della Capitale. Ma quando sarà possibile visitarlo e quali meraviglie si nascondono al suo interno?

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Villa Lante al Gianicolo: due aperture gratuite tra novembre e dicembre. Cosa vedere nella villa rinascimentale e come organizzare la visita

Stiamo parlando di Villa Lante al Gianicolo, costruita nel Cinquecento su progetto di Giulio Romano, allievo di Raffaello. Oggi ospita l’Ambasciata di Finlandia presso la Santa Sede ed è normalmente chiusa alle visite ordinarie.

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Le aperture straordinarie sono previste nelle giornate di venerdì 20 novembre e venerdì 4 dicembre 2026, entrambe dalle 9 alle 12. L’ingresso è completamente gratuito, senza prenotazione: un’occasione rara per entrare in un edificio solitamente inaccessibile.

Durante l’Open Day si potranno ammirare il piano nobile, il salone e la loggia, celebre per la sua vista panoramica su Roma. La villa conserva inoltre una serie di ambienti decorati e affrescati, testimonianza dell’eleganza dell’architettura rinascimentale. Il complesso ospita anche residenze d’artista, intrecciando patrimonio storico e attività culturali contemporanee.

La visita è individuale, con un’audioguida da ascoltare sul proprio smartphone: è quindi consigliato portare con sé degli auricolari personali.

Per l’appuntamento del 20 novembre l’ultimo accesso è alle 11:45. Non sono ammessi animali domestici; inoltre è bene ricordare che all’interno sono consentite fotografie senza flash, esclusivamente per uso personale.

Photo Credits: Shutterstock

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