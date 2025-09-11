Parco Villa Gregoriana di Tivoli: a mezz’ora da Roma c’è uno spettacolo straordinario tra cascate, boschi, sentieri e antiche rovine

Avete mai sentito parlare della Villa Gregoriana di Tivoli? Si tratta di uno splendido complesso a mezz’ora di strada da Roma, immerso in boschi, grotte naturali, cascate, sentieri e antiche rovine.

Curiosi di saperne di più? Andiamo a scoprirla insieme!

Per una gita fuori porta a un passo da Roma, avete mai sentito parlare della Villa Gregoriana di Tivoli? Un parco spettacolare che si fa scrigno di un’estetica del sublime tra cascate, grotte naturali, antichi reperti, boschi e sentieri. Photo Credits: Shutterstock

Tivoli: il paradiso del Parco Villa Gregoriana

Non c’è bisogno di andare lontano da Roma per immergersi in pieno nell’estetica più sublime, in uno scrigno della cultura romantica. È quanto racchiuso nel Parco Villa Gregoriana di Tivoli, un complesso che rappresenta una grandiosa opera di ingegneria idraulica, ma anche un piccolo paradiso naturale dal sapore dell’immenso.

La prima opera fu realizzata per volere di Papa Gregorio XVI nel 1832, al fine di contenere le continue esondazioni dell’Aniene tramite un doppio traforo e la creazione della Cascata Grande, seconda in Italia dopo le Marmore. Fu in seguito alla sua realizzazione che, ancora per volere del Pontefice, nacque l’incredibile e paradisiaco parco che la avvolge, riaperto al pubblico dal FAI a partire dal 2005.

Un intrico di sentieri ai piedi dell’acropoli romana di Tivoli, ma anche un generoso spaccato di patrimonio archeologico e architettonico di varie epoche, con un focus su quella che è la grandezza della cultura romantica ottocentesca.

Per gli amanti della natura, il Parco offre uno straordinario spaccato di paesaggio incontaminato. Tra cascate naturali e artificiali, burroni, grotte naturali, gole e lussureggianti sentieri ricolmi di splendida vegetazione. Solo il meglio per una fuga dalla città.

Informazioni Utili per la Visita

Orari di apertura: Gli orari variano a seconda della stagione, ma generalmente Villa Gregoriana è aperta dalle 10:00 alle 18:00.

Gli orari variano a seconda della stagione, ma generalmente Villa Gregoriana è aperta dalle 10:00 alle 18:00. Biglietti: Il costo del biglietto intero è di circa 8€, con riduzioni disponibili per studenti e over 65. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 5 anni e i membri FAI.

Il costo del biglietto intero è di circa 8€, con riduzioni disponibili per studenti e over 65. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 5 anni e i membri FAI. Durata della visita: Considera almeno 1,5-2 ore per esplorare l’intero parco.

Considera almeno 1,5-2 ore per esplorare l’intero parco. Consigli pratici: Indossa scarpe comode, porta con te dell’acqua e, se visiti in estate, una protezione solare.

Indossa scarpe comode, porta con te dell’acqua e, se visiti in estate, una protezione solare. Per maggiori informazioni chiamare il numero: 0774 332650

Photo Credits: Shutterstock