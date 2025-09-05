Boschi, sentieri, grotte naturali, antiche rovine e lo spettacolo del fiume Aniene che si tuffa nella roccia creando una cascata maestosa: è questo lo scenario che domenica 7 settembre 2025 accoglierà i visitatori della Giornata del Panorama, l’evento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con la Fondazione Zegna.

A Villa Gregoriana di Tivoli (RM), uno dei luoghi più suggestivi del Lazio e simbolo della stagione romantica, andrà in scena un’esperienza unica che intreccia natura, storia e arte.

Un racconto “a tre voci”

Il pubblico potrà partecipare a una visita guidata speciale (ore 10.30, 11.15 e 15.00) condotta da tre figure diverse – una storica dell’arte, una biologa e un giardiniere – che si alterneranno nel descrivere il paesaggio tiburtino. Un approccio corale che permetterà di scoprire come questo scenario si sia trasformato negli ultimi due secoli, rivelandone al tempo stesso ricchezze naturali, testimonianze archeologiche e peculiarità botaniche.

Scatti d’autore nella natura

La giornata offrirà anche un’occasione per chi ama la fotografia: alle ore 10.00 si terrà il laboratorio itinerante “Scatti d’Autore”, curato dal fotografo Raimondo Luciani, dedicato a chi desidera imparare a catturare scorci e dettagli con lo smartphone, trasformando la passeggiata nel parco in un viaggio creativo tra immagini e suggestioni.

Un progetto nazionale

L’appuntamento di Villa Gregoriana rientra in un calendario diffuso che coinvolge sedici luoghi del FAI da nord a sud della Penisola, accomunati dall’intento di valorizzare i paesaggi italiani non solo come visione, ma come esperienza sensoriale fatta di colori, profumi e suoni.

Una villa tra natura e cultura

Concessa al FAI dall’Agenzia del Demanio nel 2002, Villa Gregoriana è un vero gioiello dove convivono vegetazione mediterranea, resti archeologici e paesaggi mozzafiato. Un luogo in cui natura e cultura si fondono, confermando Tivoli come capitale di bellezza e memoria storica.

Per info e prenotazioni: https://fondoambiente.it/giornata-del-panorama