A Roma un’occasione speciale per visitare la Villa di Livia a Prima Porta, lungo l’antica Via Flaminia. Quattro giornate di aperture straordinarie per entrare nella residenza della moglie dell’imperatore Augusto, tra giardini, cortili e ambienti di epoca romana.

C’è un luogo a Roma dove è ancora possibile respirare l’atmosfera della vita quotidiana dell’antica Roma, camminando negli stessi spazi frequentati dalla famiglia imperiale oltre duemila anni fa. È la Villa di Livia, la suggestiva residenza appartenuta a Livia Drusilla, moglie dell’imperatore Augusto, che apre eccezionalmente le sue porte al pubblico con quattro giornate di visite a ingresso gratuito.

Un’opportunità interessante per chi ama la storia, l’archeologia e i tesori meno conosciuti della Capitale, ma anche per chi desidera trascorrere qualche ora alla scoperta di un luogo dal grande fascino, lontano dai consueti itinerari turistici.

Villa di Livia, alla scoperta della residenza della moglie di Augusto

Situata a Prima Porta, lungo l’antica Via Flaminia, la Villa di Livia è uno dei siti archeologici più affascinanti del territorio romano. La residenza era legata a Livia Drusilla, figura centrale della storia imperiale e moglie di Augusto.

Durante la visita sarà possibile esplorare gli ambienti che componevano questa importante dimora: cubicula, cortili, giardini e spazi di rappresentanza, testimonianze preziose dell’organizzazione e dello stile di vita delle famiglie aristocratiche nell’antica Roma.

Un viaggio indietro nel tempo che permette di immaginare come si svolgesse la vita all’interno della residenza imperiale, tra spazi privati e ambienti destinati alla rappresentanza.

Le aperture straordinarie della Villa di Livia sono previste in quattro giornate di novembre:

Venerdì 20 novembre: dalle 9:30 alle 16:30

dalle 9:30 alle 16:30 Sabato 21 novembre: dalle 9:30 alle 16:30

dalle 9:30 alle 16:30 Venerdì 27 novembre: dalle 9:30 alle 16:30

dalle 9:30 alle 16:30 Domenica 29 novembre: dalle 9:30 alle 16:30

Ingresso gratuito Non è necessaria la prenotazione: sarà quindi possibile raggiungere direttamente il sito negli orari indicati.

Come arrivare alla Villa di Livia a Prima Porta

La Villa di Livia si trova in via Villa di Livia 187, all’interno del parco comunale di Prima Porta.

Per raggiungere il sito è possibile utilizzare il treno urbano delle Ferrovie Roma Nord, scendendo alla fermata Prima Porta.

Per i gruppi composti da più di 10 persone, al fine di favorire una migliore organizzazione degli ingressi, è consigliabile comunicare preventivamente la visita scrivendo all’indirizzo email: ss-abap-rm.villadilivia@cultura.gov.it.

Un’occasione da segnare in agenda per scoprire un angolo di storia romana e visitare gratuitamente un luogo che custodisce ancora il fascino della vita ai tempi di Augusto.