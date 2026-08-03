Due serate evento porteranno Pinocchio nel cuore del monumento di Villa d’Este per festeggiare i 200 anni di Collodi.

Villa d’Este apre le sue porte al burattino più celebre della letteratura italiana per celebrare i duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi. Due serate evento porteranno Pinocchio nel cuore del monumento di Tivoli, facendo dialogare il fascino del racconto con arte, immagini e nuove tecnologie. Un omaggio pensato per riscoprire un personaggio capace ancora oggi di parlare a pubblici e generazioni differenti e di rinnovare il proprio significato.

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Eterno Pinocchio, l’evento a Villa d’Este per i 200 anni di Collodi

“Eterno Pinocchio – Duecento anni di Collodi” debutta domenica 9 agosto alle 18.45 nel chiostro di Villa d’Este. L’incontro sarà dedicato alla forza letteraria e simbolica del personaggio, con gli interventi di Giordano Bruno Guerri, Daniela Marcheschi e Luigi Turinese. Ad aprire l’appuntamento sarà il direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este Alberto Samonà, mentre la moderazione sarà affidata a Fulvia Toscano. La prima serata proseguirà con la proiezione del film d’animazione Pinocchio prodotto da Walt Disney.

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Martedì 11 agosto, sempre alle 18.45, il viaggio continuerà attraverso nuove proiezioni, musica e linguaggi digitali. Protagonista sarà lo sceneggiato Le avventure di Pinocchio, diretto da Luigi Comencini nel 1972 e interpretato dal mitico Nino Manfredi nel ruolo di Geppetto, ricordato insieme ad Andrea Balestri e Massimo Benenato. La colonna sonora di Fiorenzo Carpi sarà poi eseguita dal vivo, prima dello spettacolo di audiovisual mapping firmato dal collettivo FLYer. Le architetture di Villa d’Este diventeranno così una superficie narrativa fatta di luci, immagini e memoria.

Entrambe le serate sono ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Photo Credits: Istituto Villae