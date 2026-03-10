A Roma apre al pubblico la villa di Alberto Sordi: la storica casa dell’attore diventa visitabile e racconta la vita di uno dei simboli del cinema italiano.

A Roma sta per aprirsi al pubblico un luogo rimasto per decenni strettamente privato: la villa che appartenne ad Alberto Sordi diventerà infatti visitabile, trasformandosi in uno spazio dedicato alla memoria del grande attore capitolino. L’apertura consentirà per la prima volta di entrare nella sua casa e scoprire da vicino gli ambienti nei quali visse uno dei protagonisti più amati della storia del cinema italiano.

Quando aprirà il Museo Alberto Sordi nella storica villa dell’attore a Roma

La storica residenza si trova nell’area di Caracalla, a Roma, e sarà trasformata ufficialmente nel Museo Alberto Sordi. Dopo una serie di lavori di manutenzione e preparazione, l’inaugurazione è prevista tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, indicativamente tra settembre e ottobre.

La villa era stata acquistata dall’attore nel 1954 e per quasi mezzo secolo è stata il suo rifugio privato, il luogo dove ha vissuto gran parte della sua vita fino alla morte, avvenuta nel febbraio del 2003.

All’interno della casa saranno esposti numerosi materiali legati alla vita e alla carriera dell’attore: documenti, fotografie, premi, costumi di scena e abiti personali conservati nelle stanze della villa. Accanto agli oggetti più privati si trovano anche arredi, dipinti e ricordi che raccontano i momenti più importanti della sua attività artistica.

Nel giardino è stato inoltre realizzato un padiglione contemporaneo destinato a ospitare mostre ed eventi culturali. Le visite avverranno in piccoli gruppi e su prenotazione, per garantire la tutela degli ambienti e la sicurezza dell’edificio.

Insomma, Roma può riabbracciare così il simbolo stesso della sua essenza, tante volte riportata sul grande schermo dei cinema di tutto il mondo.