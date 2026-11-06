Villa Adriana e Villa d’Este si alleano con la Fondazione Alinari per nuovi progetti tra fotografia, archeologia e arte.

Due gioielli della cultura alle porte di Roma si preparano a raccontarsi attraverso una serie di nuove prospettive. Villa Adriana e Villa d’Este hanno infatti avviato una collaborazione con la Fondazione Alinari, nella quale fotografia, archeologia e arte si fondono insieme. L’obiettivo è quello di dare una nuova vita alla memoria dei luoghi, valorizzando immagini e testimonianze del passato e aprendo la strada a progetti capaci di intrecciare ricerca, creatività e nuove forme di racconto culturale.

Villa Adriana e Villa d’Este: un accordo quinquennale con la Fondazione Alinari

A Tivoli nasce un’alleanza destinata a durare cinque anni: l’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este (VILLÆ) e la Fondazione Alinari per la Fotografia hanno firmato un accordo di collaborazione culturale e scientifica.

LEGGI ANCHE: Roma a novembre, musei gratis, mostre e visite speciali: tutti gli appuntamenti da non perdere

A sottoscriverlo sono stati i rispettivi responsabili, Alberto Samonà e Giorgio van Straten. Al centro dell’intesa ci sono progetti condivisi di studio, ricerca e promozione internazionale, con una particolare attenzione alle fotografie storiche dei siti. Previsto anche un utilizzo coordinato delle immagini a colori custodite negli Archivi Alinari, nel rispetto delle regole di tutela del patrimonio.

Ma la collaborazione non resterà chiusa negli archivi. Tra le possibilità previste figurano mostre, iniziative culturali, laboratori di educazione visiva e workshop dedicati alla conservazione delle immagini e alla fotografia analogica e istantanea.

Potranno nascere anche residenze artistiche internazionali, per mettere in dialogo archeologia, paesaggio e creatività contemporanea.

Un incontro suggestivo tra due patrimoni straordinari: da una parte Villa Adriana e Villa d’Este, entrambe riconosciute dall’UNESCO, dall’altra gli Archivi Alinari, nati a Firenze nel 1852 e oggi ricchi di oltre cinque milioni di beni fotografici. Un modo diverso per osservare Tivoli e riscoprirne la storia.

Photo Credits: Archivi Fondazione Alinari