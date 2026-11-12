Villa Adriana e Villa d’Este si raccontano attraverso la fotografia: l’accordo con la Fondazione Alinari valorizzerà un tesoro di immagini.

Villa Adriana e Villa d’Este sono pronte a raccontarsi anche attraverso gli scatti che ne custodiscono la memoria. A rendere possibile questa nuova prospettiva è l’accordo con la Fondazione Alinari per la Fotografia, un’intesa che punta a valorizzare un ricco patrimonio di immagini. Per i due noti siti di Tivoli si apre così una nuova occasione per far dialogare storia, bellezza e fotografia, riscoprendo un tesoro capace di raccontare il passato.

LEGGI ANCHE: Musei in Musica 2026 a Roma: orari, biglietti e musei aperti il 21 novembre

Villa Adriana e Villa d’Este, cosa prevede l’accordo con la Fondazione Alinari

Andiamo con ordine e partiamo con il dire che non si tratta soltanto di riportare alla luce vecchie fotografie. L’accordo, della durata di cinque anni, è stato firmato da Alberto Samonà, direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este (VILLÆ), e Giorgio van Straten, presidente della Fondazione Alinari. L’obiettivo primario è quello di unire competenze e risorse per promuovere ricerca, studio e iniziative anche internazionali.

LEGGI ANCHE: A due passi da Roma, c’è il primo museo dedicato al Natale: la camera delle meraviglie con pezzi unici

Al centro ci sono le immagini a colori degli Archivi Alinari che documentano le opere custodite dall’Istituto. La collaborazione stabilisce regole condivise per riprodurle e utilizzarle, tutelandole e destinando i proventi alla valorizzazione pubblica.

Un patrimonio di oltre cinque milioni di fotografie: dalle mostre ai laboratori

Il progetto guarda anche ai visitatori e agli appassionati di fotografia. Sono infatti contemplate nell’accordo anche mostre, laboratori di educazione visiva, workshop sulla conservazione e sull’uso della fotografia analogica e istantanea, oltre a residenze artistiche internazionali.

Un incontro tra passato e presente che parte da un archivio straordinario: quello Alinari, nato a Firenze nel 1852, conta oggi oltre cinque milioni di beni fotografici. Per Villa Adriana e Villa d’Este, entrambi siti UNESCO, significa poter raccontare il proprio patrimonio con nuovi linguaggi, intrecciando archeologia, architettura e creatività.

Le immagini, insomma, potranno trasformarsi in un ponte tra la memoria dei luoghi e gli sguardi delle nuove generazioni.

Photo Credits: Archivi Alinari Firenze

Photo Credits: Archivi Alinari Firenze

Photo Credits: Archivi Alinari Firenze