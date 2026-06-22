Villa Adriana non è solo una splendida residenza monumentale in superficie, ma nasconde nel sottosuolo una fitta rete di gallerie e strade sotterranee. Questo sistema ingegneristico avanzatissimo permetteva a schiavi e merci di spostarsi in modo invisibile, garantendo la perfetta funzionalità della corte.

Quando si pensa a Villa Adriana vengono subito in mente i suoi edifici monumentali, le piscine, i giardini e le splendide rovine che raccontano il lusso dell’imperatore Adriano. Eppure uno degli aspetti più sorprendenti del sito si trova… sottoterra.

Pochi sanno, infatti, che sotto la residenza imperiale si nasconde una vera e propria rete di strade e gallerie sotterranee, un sistema ingegneristico così avanzato da sembrare incredibilmente moderno.

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La “città invisibile” di Villa Adriana

Le gallerie, lunghe complessivamente diversi chilometri, erano utilizzate da servi, schiavi e addetti alla manutenzione per spostarsi da un edificio all’altro senza interferire con la vita dell’imperatore e dei suoi ospiti.

Qui transitavano persone, merci e perfino piccoli carri destinati al trasporto di cibo, legna e materiali necessari al funzionamento della villa. In superficie si svolgeva la vita di corte; sottoterra, invece, esisteva un mondo parallelo, efficiente e perfettamente organizzato.

Un’idea sorprendentemente moderna

Questo sistema ricorda, per certi versi, le moderne aree di servizio presenti negli aeroporti, nei grandi alberghi o nei centri commerciali, dove esistono percorsi “nascosti” riservati al personale per garantire il corretto funzionamento degli spazi aperti al pubblico.

È un dettaglio che racconta molto della personalità di Adriano: un imperatore appassionato di architettura e innovazione, attento non solo alla bellezza degli edifici, ma anche alla loro funzionalità.

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Il fascino di un luogo che custodisce ancora segreti

Le gallerie sotterranee rappresentano uno degli aspetti più affascinanti di Villa Adriana perché mostrano come il complesso non fosse soltanto una sontuosa residenza di campagna, ma una macchina perfetta, una piccola città autosufficiente progettata nei minimi dettagli.

Ed è proprio questo il bello di Villa Adriana: anche dopo quasi duemila anni, continua a sorprendere i visitatori con storie e curiosità poco conosciute, ricordandoci che spesso i suoi segreti più interessanti si trovano proprio dove nessuno guarda: sotto i nostri piedi.

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