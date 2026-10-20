A pochi chilometri da Roma, tra le rovine di Villa Adriana, storia e letteratura sembrano aver scelto di voler tornare a dialogare: un appuntamento speciale rende omaggio a Marguerite Yourcenar, autrice di “Memorie di Adriano”, invitando il pubblico a percorrere i luoghi che alimentarono la sua immaginazione. Una giornata per scoprire come le architetture dell’antichità possano trasformarsi in pagine indimenticabili e raccontare ancora, dopo secoli, emozioni universali.

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Il viaggio di Marguerite Yourcenar tra le meraviglie di Villa Adriana

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutto cominciò l’8 giugno 1924, quando una giovane Marguerite Yourcenar visitò Villa Adriana insieme al padre. Quelle rovine, tra il fascino dell’imperatore e il mito di Antinoo, alimentarono l’idea del romanzo pubblicato nel 1951. Il racconto, costruito come un’autobiografia immaginaria dell’imperatore, avrebbe trasformato quell’esperienza in una riflessione sul potere, sull’amore e sulla fragilità umana.

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Domenica 25 ottobre 2026, dalle 10.30, il sito archeologico di Tivoli celebra questo legame con “Marguerite Yourcenar. L’eleganza del mito”, iniziativa delle VILLÆ in collaborazione con I Parchi Letterari e il Centro Antinoo per l’Arte. L’occasione è il 45° anniversario dell’ingresso della scrittrice all’Académie française, prima donna eletta nella storia dell’istituzione.

Il programma comincia alle 10.30 dal Teatro Greco con una passeggiata di circa un’ora lungo il percorso Yourcenar, guidata dall’archeologa Sabrina Pietrobono. I visitatori ripercorreranno gli spazi che ispirarono Memorie di Adriano, fino ai Musei del Canopo.

A partire dalle 12, nei Mouseia, è previsto un incontro sulla scrittrice moderato da Stanislao de Marsanich, presidente dei Parchi Letterari. Una piccola esposizione documentaria ospiterà anche un’edizione illustrata del romanzo, datata 1958, autografata e dedicata alla traduttrice Lidia Storoni Mazzolani.

L’omaggio anticipa le iniziative previste per il 2027, quarantesimo anniversario della morte dell’autrice. Un’occasione per ritrovare il passato attraverso la letteratura.

Photo Credits: Valentina Sensi via Ufficio Stampa HF4