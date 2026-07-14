13.000 presenze confermano il festival come uno dei principali eventi italiani dedicati all’incontro tra cultura contemporanea, musica, innovazione e nuove tecnologie

Si è conclusa domenica 12 luglio con 13000 presenze la IX edizione di Videocittà – il Festival della Visione e della Cultura Digitale, ideato da Francesco Rutelli, con la direzione artistica di Anna Lea Antolini, la direzione creativa di Michele Lotti e il sostegno di Eni, main partner della manifestazione. Un’edizione che ha registrato una partecipazione record – la maggiore di sempre – nella serata inaugurale di venerdì 10 luglio, e una programmazione capace di coinvolgere pubblici di tutte le età, confermano il Festival come uno dei principali eventi italiani dedicati all’incontro tra cultura contemporanea, musica, innovazione e nuove tecnologie. Videocittà Watercult 2026 ha scelto l’acqua come elemento guida dell’intero festival: presenza costante nelle grandi installazioni immersive, nei live audiovisivi, nelle opere di videoarte, nelle esperienze in realtà virtuale e nei momenti di approfondimento, dove è stata affrontata come risorsa vitale, fenomeno naturale, patrimonio culturale e tema centrale delle grandi sfide ambientali del nostro tempo. Tra gli appuntamenti più seguiti l’installazione immersiva In Lympha, ideata e prodotta da Eni in collaborazione con Videocittà, accompagnata dalla nuova versione di Black Water realizzata da Apparat, protagonista anche di uno speciale DJ set esclusivo sul Main Stage. Apprezzatissima UNDA, la spettacolare installazione luminosa site-specific che ha trasformato il Gazometro G4, in un faro urbano di luce e laser ispirato al movimento perpetuo dell’acqua, così come Nature’s Computility, “la cascata virtuale” dell’artista cinese Cao Yuxi, presentata per la prima volta in Italia. E ancora l’installazione di Giuseppe La Spada dedicata alle acque del mondo Water: always the same, always different impreziosita dalla danza di Amanda Lana e dal sound live di Francesca Heart e il progetto artistico-scientifico OS Ocean Suite, che ha tradotto in suono oltre settant’anni di dati climatici legati al fenomeno El Niño. Sul fronte musicale, il main stage sempre affollatissimo, ha ospitato alcuni dei protagonisti più interessanti della scena elettronica contemporanea, da Mace ad Apparat, passando per Populous, Nziria, Sara Persico & Mika Oki, fino al live conclusivo di Voices From The Lake e alla performance audiovisiva FREEFALL di Liminal State. Concepito come un ibrido tra installazione e spazio performativo, ha confermato la vocazione del festival a esplorare i linguaggi più innovativi della musica e della sperimentazione audiovisiva. Grande partecipazione anche per il programma culturale, con gli AQUA Talk ideati da Francesco Rutelli e gli incontri curati da Simone Arcagni, che hanno coinvolto artisti, scienziati, studiosi ed esperti sui temi dell’acqua, dei cambiamenti climatici, del patrimonio storico e delle trasformazioni geopolitiche. Accanto a loro, la sezione di Videoarte con i video e i talk di artiste e artisti di rilievo internazionale come Adrian Paci, FLATFORM, Shahzia Sikander, Monira Al Qadiri, Cecilia Bengolea e le esperienze in VR, le installazioni interattive e le opere e le performance proposte da 5 istituti artistici della Capitale confermano la capacità di Videocittà di mettere in dialogo ricerca artistica, innovazione tecnologica e formazione. Straordinario successo anche per Agorà che nel 2026 ha consolidato il proprio ruolo come vera piattaforma internazionale per le creative technologies e le industrie culturali contemporanee. Con oltre 44 delegati internazionali provenienti da 20 paesi e 5 continenti, Agorà ha generato più di 1.000 incontri professionali tra sessioni B2B, studio visit, pitch presentation e momenti di networking, rafforzando il dialogo tra l’ecosistema creativo italiano e i principali operatori globali del settore.

Videocittà è realizzato grazie a Eni Main Partner della manifestazione, il riconoscimento del Ministero della Cultura, il supporto della Regione Lazio, il contributo di Roma Capitale, Zetema e Camera di Commercio di Roma. I Partner sono Acea e SIAE, la Rai è Media Partner del Festival.

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