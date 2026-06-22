Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si capiscono lentamente, un piatto dopo l’altro. Il Parco delle Querce, a Valentano, nel cuore della Tuscia viterbese, è uno di questi.

A pochi minuti dal Lago di Bolsena, tra uliveti, alveari e piccoli frutti di sottobosco, questo agriturismo è molto più di una semplice struttura ricettiva. È un presidio agricolo e gastronomico dove natura, ricerca e ospitalità convivono in equilibrio.

Qui Cristiano Germani e Simona Foderini hanno costruito, in diciotto anni di lavoro, una piccola isola felice lontana dalla velocità della città. Un luogo dove tutto nasce dalla terra e ritorna alla terra: dall’olio extravergine al miele, dalle confetture ai lievitati, fino ai piatti che raccontano la memoria culinaria della Tuscia.

E proprio da questa filosofia nasce uno dei piatti più identitari del menu: Ricordo di Nonna Flora.

Un nome che già suggerisce tutto. Perché questo non è solo un raviolo: è un omaggio alla memoria familiare e a una delle ricette più emblematiche della cucina popolare viterbese, l’acquacotta.

Un piatto antico, nato nelle case contadine con quello che offrivano orti e dispense: patate, zucchine, cicoria, cipolle, aglio, pane raffermo e brodo vegetale. Ingredienti semplici che per generazioni hanno rappresentato il centro della convivialità domestica.

Al Parco delle Querce questa ricetta viene destrutturata e trasformata. Il cuore dell’acquacotta diventa ripieno di ravioli all’uovo, arricchito con salsiccia artigianale locale e servito su un delicato jus vegetale profumato alla mentuccia. A chiudere il cerchio ci sono le perle di tuorlo, ottenute da uova di galline ruspanti del Viterbese.

La cosa interessante è che qui la tradizione non viene “corretta” o alleggerita. Viene studiata.

Cristiano parte da un principio semplice: non si può costruire una cucina contemporanea senza conoscere davvero i saperi antichi. Per questo al Parco delle Querce trovano spazio anche preparazioni dimenticate, quinto quarto, ingredienti ancestrali e prodotti locali spesso custoditi solo dalle sagre di paese.

Ricordo di Nonna Flora è forse il manifesto più emotivo di questa filosofia. Un piatto che conserva il passato, ma lo serve con un linguaggio nuovo.

E alla fine capisci che in certi posti la cucina non è solo cucina. È geografia, memoria e identità.

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