Viaggio nell’Antica Roma a soli 1,50 euro: biglietti, date e tour del giro più economico per visitare la Capitale

Avete mai pensato di fare un viaggio nell’Antica Roma durante la permanenza nella Capitale? La città eterna è ricca di sorprese e di una bellezza senza tempo da ammirare in tanti punti.

Vi è un modo per girare tra le vie, spendendo solo 1,50 euro. Si tratta di un giro turistico attraverso cui tornare indietro nel tempo e scoprire segreti e particolari nascosti della Capitale.

Viaggio nell’Antica Roma: il tour

Roma è un museo a cielo aperto e sono tante le persone che non sono riuscite ancora a vedere tutto della città eterna. Tuttavia, chi è appassionato della storia ed ha voglia di scoprire più dettagli sull’Antica Roma può farlo a soli 1,50 euro. Come?

Vi è un autobus, il 118, che passa da una parte all’altra della città, percorrendo un itinerario unico attraverso alcuni dei siti archeologici e monumenti più celebri del mondo.

Il tour ha inizio da Piazza Venezia, nel cuore della città. Una volta attraversata la piazza si passa ai Fori Imperiali fino a raggiungere il Colosseo, altro simbolo di Roma. Poi ancora si arriva al Circo Massimo, l’antico stadio per corse di carri. Una sorpresa dietro l’altra che rende la gita unica e suggestiva.

Non solo monumenti

Il giro offerto dal bus 118 racchiude tutta la bellezza dell’Appia Antica caratterizzata non solo dai grandi monumenti ma dal paesaggio che la circonda. Infatti, oltre alle attrazioni e agli acquedotti, tombe e ville che si trovano lungo il percorso, è possibile ammirare anche il verde di quella zona, come quello presente a Villa dei Quintili, una testimonianza architettonica romana.

Passano gli anni ma Roma continua a stupire con la sua bellezza senza tempo, la storia, cultura e tradizione che la rendono unica e ineguagliabile.

FOTO: SHUTTERSTOCK