A Roma ogni strada racconta una storia, ma Via Urbana è unica: sospesa tra passato e presente, trasforma ogni passo in un viaggio nel tempo.

Ogni strada di Roma fa passare secoli di storia sotto i piedi di chi la percorre, ma tra tutte c’è la mitica Via Urbana, che sembra sospesa tra presente e passato, e nella quale ogni passo diventa un viaggio nel tempo. Un luogo discreto e affascinante, che custodisce un segreto millenario in grado di trasformare una semplice passeggiata in un’esperienza unica.

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Sulle tracce dell’antica Roma: le stratificazioni di Via Urbana

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Passeggiare lungo Via Urbana vuol dire seguire il tracciato del Vicus Patricius, un’antica strada già frequentata in epoca romana dalle famiglie patrizie, tra le più influenti della città. Quello che oggi appare come un elegante percorso del rione Monti era dunque già vivo e attraversato quasi duemila anni fa.

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Camminando tra botteghe, locali e palazzi storici, si percorre inconsapevolmente la stessa linea urbana dell’epoca imperiale. È questa continuità a rendere la via così speciale: non una semplice strada storica, ma un vero e proprio corridoio temporale che collega la Roma antica a quella contemporanea.

Il volto attuale della strada si deve in gran parte all’intervento di Papa Urbano VIII, che nel XVII secolo ne ridefinì l’assetto, ampliandola e rendendola più regolare. Da allora, Via Urbana è diventata una delle arterie più caratteristiche del rione Monti, mantenendo però intatta la sua anima storica.

Molti edifici conservano ancora elementi medievali e rinascimentali integrati nelle strutture più recenti, offrendo un colpo d’occhio unico sulla stratificazione urbana romana. È proprio questo intreccio di epoche a rendere la strada un luogo speciale: qui la storia non è solo visibile, ma si vive passo dopo passo.

Photo Credits: Alessia Malorgio