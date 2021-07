Via Libera a Roma, per la prima volta in edizione serale: chiusura al traffico

Sabato 17 luglio torna l’appuntamento con #VIALIBERA, questa volta in edizione serale dalle 19 alle 24: un anello stradale di circa 8 km rimarrà chiuso al traffico e dedicato a pedoni e ciclisti.

Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via del Corso, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via Vibenna e via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni, via di Santa Bibiana, via Tiburtina (fino a via dei Reti).

Lungo tutto l’itinerario sono previsti eventi “localizzati” o “itineranti” di promozione della mobilità dolce e sostenibile, attività artistico-culturali, attività sportive e ludico-ricreative. Tutte le iniziative sono organizzate nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Il progetto di #ViaLibera è promosso da Roma Capitale, coordinato dall’Assessorato alla Città in Movimento con gli Assessorati Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Crescita Culturale, Sostenibilità ambientale, Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Persona, Scuola e Comunità solidale, con la collaborazione dei Municipi e della Polizia Locale, curato da Roma Servizi per la Mobilità e Zètema.

GLI EVENTI DI #VIALIBERA BY NIGHT- PROGRAMMA DEL 17 LUGLIO 2021

INIZIATIVE LOCALIZZATE



AREA 1

VIA COLA DI RIENZO – PONTE REGINA MARGHERITA – VIA FERDINANDO DI SAVOIA – PIAZZA DEL POPOLO –

VIA DEL CORSO

BANDA DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Ore 19.00 Piazza Cola Di Rienzo

Esibizione della Banda dell’Arma dei Carabinieri in formazione ridotta.

A cura della Banda dell’Arma dei Carabinieri



AREA 2

PIAZZA VENEZIA – VIA DEI FORI IMPERIALI – LARGO CORRADO RICCI

MICROMOBILITA’ IN SICUREZZA

Ore 19.00 – 23.30 Via dei Fori Imperiali (angolo Largo Corrado Ricci)

Dimostrazione dell’utilizzo dei monopattini tramite test drive gratuito e del loro corretto riposizionamento tramite cargo bike elettrica per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia.

A cura di HELBIZ ITALIA SRL



MEDITAZIONE CON LA FALUN DAFA

Ore 19.00 – 23.00 Via dei Fori Imperiali (in prossimità di Piazza Venezia)

Presentazione, pratica e insegnamento degli esercizi della Falun Dafa (anche nota come Falun Gong) per far conoscere

questa pratica di meditazione e miglioramento personale basata sui principi di verità, compassione e tolleranza, e per

sensibilizzare l’opinione pubblica circa la brutale persecuzione che i praticanti di questa disciplina subiscono ancora oggi in Cina.

Info: sito web www.falundafa.org

A cura dell’associazione FALUN DAFA ITALIA



AREA 3

VIA DI SANTA BIBIANA – VIA TIBURTINA – VIA DEI RETI

EASYSCACCHI ASD

Ore 19.00 – 23.30 Piazza dei Sanniti (San Lorenzo)

Brevi lezioni gratuite di scacchi tenute da istruttori federali e gioco libero su scacchiere. Sarà anche allestita una

scacchiera gigante da giardino su cui poter giocare.

A cura di EASYSCACCHI ASD

INIZIATIVE ITINERANTI

ROMACAMMINA CON #VIALIBERA

Ore 20.00 Appuntamento METRO A OTTAVIANO

Camminata a passo sportivo di Nordic Walking o Camminata Sportiva con un percorso ad anello lungo gran parte del tratto di #Via Libera By Night al fine di sensibilizzare le persone sul tema della mobilità sostenibile.

L’intero percorso, di circa 11 km, sarà percorribile in 2-3 ore e interesserà Via Ottaviano, Via Cola di Rienzo, Via del Corso,

Via dei Fori Imperiali/Colosseo, Via Vibenna, Via di San Gregorio, Circo Massimo, Ciclabile del Tevere, Via Cola di Rienzo.

Info e prenotazioni mail: prenotazione@romacammina.it; info@romacammina.it

A cura di ROMACAMMINA ASD

PUNTI INFORMATIVI

• Piazza Cola di Rienzo

• Piazza del Popolo

• Via dei Fori imperiali

Il programma sarà suscettibile di variazioni. L’iniziativa potrà essere annullata per maltempo o per cause di forza maggiore.

Le informazioni sul programma e l’itinerario completo sono disponibili sul nuovo sito dedicato all’interno del Portale di Roma Capitale

