Valle Aurelia – storicamente nota come “Valle dell’Inferno” per via delle antiche fornaci di mattoni che per secoli ne hanno infuocato l’aria – è un quartiere di Roma che racconta una storia di profonda trasformazione.

Chi percorre oggi via di Valle Aurelia difficilmente immagina che questo angolo della città abbia avuto un passato così intenso da essere soprannominato, secoli fa, la “Valle dell’Inferno”. Eppure, dietro le strade trafficate e i palazzi moderni si nasconde una storia fatta di fornaci, argilla e operai che hanno contribuito a costruire la città.

Situata tra il Vaticano e Monte Mario, via di Valle Aurelia attraversa uno dei quartieri più affascinanti e meno conosciuti, un luogo in cui il passato industriale convive ancora con il verde urbano e i nuovi spazi pubblici.

Perché si chiamava “Valle dell’Inferno”?

Il soprannome non aveva nulla a che vedere con leggende o racconti misteriosi. La zona era nota come “Valle dell’Inferno” per il calore intenso e il fumo delle numerose fornaci che, per secoli, lavoravano l’argilla estratta dal terreno.

Di giorno e di notte i forni restavano accesi, creando un paesaggio fatto di fiamme, cenere e ciminiere. Per chi osservava la valle dall’alto, lo scenario ricordava davvero un luogo infernale.

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Il quartiere dei fornaciai

Tra Ottocento e Novecento Valle Aurelia divenne il cuore della produzione di mattoni e laterizi. Qui lavoravano intere famiglie di fornaciai, molti dei quali provenienti dalle Marche e dalla Romagna.

Le abitazioni degli operai sorsero accanto alle fornaci, dando vita a una comunità molto unita e con una forte identità sociale. Ancora oggi il quartiere conserva il ricordo di quel passato industriale che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva.

I mattoni che hanno costruito la città

C’è una curiosità che pochi conoscono: molti edifici realizzati tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento furono costruiti utilizzando mattoni prodotti proprio a Valle Aurelia.

L’argilla della zona era particolarmente adatta alla lavorazione e rese questo quartiere uno dei più importanti poli produttivi dell’epoca.

Dalle fornaci al parco urbano

Con la progressiva chiusura delle attività industriali, il quartiere ha vissuto una profonda trasformazione. Oggi via di Valle Aurelia è attraversata da percorsi pedonali, aree verdi e collegamenti che permettono di raggiungere facilmente i quartieri vicini.

Il cambiamento ha restituito ai cittadini uno spazio che per secoli era stato dominato dall’attività industriale, senza però cancellarne l’identità storica.

Un luogo dove il passato è ancora visibile

Passeggiando lungo via di Valle Aurelia è ancora possibile cogliere tracce del passato: vecchi edifici industriali recuperati, scorci inattesi e una memoria collettiva che continua a vivere nei racconti degli abitanti.

È uno di quei luoghi che dimostrano come la città non sia fatta soltanto di monumenti celebri, ma anche di quartieri capaci di custodire storie sorprendenti, spesso poco conosciute ma fondamentali per comprenderne l’anima più autentica.

Photocredits Alessia Malorgio