Nel cuore di Roma, a pochi passi dalla stazione Termini, un significativo intervento di rigenerazione urbana ha dato nuova vita a Via delle Terme di Diocleziano. Un tempo semplice via di collegamento, spesso ignorata da residenti e turisti, oggi si trasforma in un elegante salotto culturale a cielo aperto. Questo cambiamento è stato possibile grazie ai fondi stanziati per il Giubileo 2025 e a un più ampio progetto di riqualificazione che coinvolge l’intera area tra Piazza della Repubblica, Palazzo Massimo e i giardini di Dogali. Sedici nuovi chioschi dedicati alla vendita di libri – nuovi, usati e rari – sono stati installati lungo la via, diventando simboli tangibili di una rinascita che punta su bellezza, cultura e memoria condivisa. Un nuovo volto per una zona storica di Roma. Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock